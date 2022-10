Lyt til artiklen

»En fuldkommen vild måling. Og hvis det bliver resultatet, kan dansk politik blive kastet ud i kaos.«

Så klart udtrykker B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen sig efter offentliggørelsen af en ny voxmeter-måling forud for folketingsvalget på tirsdag.

I målingen vokser Moderaterne til 11,5 procent af stemmerne, mens Konservative krymper til 6,0 procent. Begge er en fortsættelse af trends, som vi har set i de senere meningsmålinger.

»På overfladen peger alt nu på, at Lars Løkke Rasmussen kan få det akkurat, som han vil have det,« siger Joachim B. Olsen.

»Men selv om det kan se ud som om, at han bare kan vælge og vrage mellem de flertal, han har lyst til at skabe, så er det altså heller ikke en nem situation for ham,« pointerer Joachim B. Olsen imidlertid.

Det skyldes, mener Joachim B. Olsen, at Lars Løkke Rasmussen har skabt en forventning hos danskerne om, at det kan lade sig gøre at danne en midterregering.

»På papiret kan der laves forskellige flertal efter et valg. Men Lars Løkke Rasmussens helt store problem efter et valg vil blive, at ingen andre rigtig har lyst til at deltage i en regering hen over midten,« siger han.

»Det kan give et kaos efter valget. Det kan blive ekstremt svært at danne regering, og det kan tage meget lang tid. Det er danskerne ikke vant til,« vurderer Joachim B. Olsen.

For Lars Løkke Rasmussen kan det blive vanskeligt at deltage i et flertal med SF, og på den anden side har Venstre udelukket at deltage i en regering med Socialdemokratiet, påpeger han.

»Jeg tror nemt, at det kaos kan falde tilbage på Lars Løkke Rasmussen efter et valg,« siger Joachim B. Olsen.

»Det er Lars Løkke Rasmussen, som har skabt forventningen om, at det kan lade sig gøre,« slår han fast.

