Søndag eftermiddag delte krigsfotografen Jan Grarup et billede af Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, på sin Instagram-profil til sine knap 94.000 følgere.

Et billede, Pernille Vermund selv havde delt dagen inden, hvor hun ligger op ad en gris i noget hø iført en kedeldragt.

»Valget i Danmark når et nyt lavpunkt med højreorienterede nationalister, der poserer sådan her – Jesus, jeg har ingen ord, bortset fra undskyld,« skriver Jan Grarup til fotoet.

B.T. har spurgt den prisvindende krigsfotograf, hvad hans kritik helt præcist går ud på.

»Jeg synes, det er et ganske forfærdeligt billede. Det appellerer til den laveste fællesnævner i vores samfund. Det har hun sikkert haft en grund til – hun skulle nok have købt sig en bedre spindoktor.«

Det virker ikke på dig. Men kan det ikke være, at det gør på andre?

»Jeg tror ikke, det virker på størstedelen af landets befolkning. Jeg tror, folk er vrede over det. Hvad skal den stakkels gris gøre?«

Tænker du, at grisen har det dårligt?

»Nej, vi lever i et samfund med en kæmpe svineindustri, det er fair nok – men at ligge og posere med en gris, så det ligner noget fra en pornofilm fra 70erne … Ej, stop jer selv, kan vi ikke finde en bedre måde at diskutere politik på i 2022?«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Pernille Vermund (@pernillevermund)

Billedet er blevet delt med en tekst, der handler om 'nej tak til co₂-afgift på landbruget.' Der er andre billeder, hvor hun sidder med en landmand og kæler med grisene – er det ikke fint nok i den sammenhæng?

»Jeg synes, det hele er åndssvagt. Hun har ikke fat i en skid af det, der sker i verden lige nu.«

Hvad er det?

»Vi er nødt til at tage hensyn til klimaet på et meget større parameter end det her. Hvis hun mener, hun har en politisk fremtid ved at ligge og kæle med en gris, fint nok, så er det bare ikke der, jeg sætter min stemme.«

Men kan du forstå, at nogen, der bor i andre dele af landet end dig, og måske lever af landbruget, har det på en anden måde?

»Vi er forskellige, vi er bare nødt til at række ud mod hinanden og finde ud af, hvordan vi gør det bedst fremtidsmæssigt – det gør man ikke ved at kæle med en fed gris.«

»Jeg er så flov over at komme fra Danmark og have en politiker, der gør det der.«

B.T. har talt med Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, og fremlagt kritikken for hende.

»Det er ikke første gang, at der er folk, som går så meget op i fremtoning og udseende, når det handler om kvinder i politik,« siger Pernille Vermund.

Hvorfor tror du, det handler om dit køn?

»Det er helt åbenlyst. Det er ikke længe siden, Dan Jørgensen stod i en våd skjorte og lavede samme billede, som jeg lavede for et år siden, som jeg blev udskældt for. Dan Jørgensen har også stået med en gris i hånden, det blev han heller ikke udskammet for.«

»Det, at være kvinde, er på en eller anden måde forbundet med, at man ikke både kan være intelligent og samtidig have udseendet med sig.«

Jan Grarup siger, at det ligner noget fra en pornofilm fra 70erne, og spørger, om man ikke kan finde en bedre måde at diskutere politik. Hvad tænker du om det?

»En pornofilm? Jeg ligger i en kedeldragt? Det kan være, fordi jeg har slået håret ud? Der er nogle kulturer, hvor man ikke mener, kvinder skal have det, og hvor man mener, grisen er et beskidt dyr. Det er skørt. Nu ved jeg ikke, hvilket kvindesyn han har. Jeg har i hvert fald aldrig set sådan en pornofilm – jeg tænker mere 'Baronessen fra benzintanken'.«

Hvis Jan Grarup siger, at det ikke handler om, at du er kvinde, vil du så godtage det?

»Nej. Jeg får samme kommentarer hele tiden. Jeg lagde et almindeligt billede op på min Facebook, hvor jeg kigger ind i kameraet, og der skrev en mand, at der var for meget sexappeal. Der må være en grænse for, hvad gamle, gustne mænd kan læse ind i billeder af kvinder.«

»Og det viser bare, at der stadig er et behov for kvinder, der står sammen og skubber til nogle grænser.«

B.T. har efterfølgende forsøgt at få en kommentar fra Jan Grarup om, hvorvidt hans kritik havde været den samme, hvis det var en mand på billedet. Han er endnu ikke vendt tilbage.