»I dag er en særlig dag.«

Sådan lyder det tirsdag formiddag fra Venstre-formanden Jakob Ellemann-Jensen – og det skyldes ikke kun, at der denne dag afholdes folketingsvalg.

Det er nemlig også hans far, Uffe Ellemann-Jensens, fødselsdag.

Den første af slagsen, siden den tidligere Venstre-formand tilbage i juni gik bort efter længere tids sygdom i en alder af 80 år:

ARKIVFOTO af Jakob Ellemann-Jensen med sin far, Uffe Ellemann-Jensen. Foto: Henning Bagger Vis mere ARKIVFOTO af Jakob Ellemann-Jensen med sin far, Uffe Ellemann-Jensen. Foto: Henning Bagger

»Det er valgdag, og det er også min fars fødselsdag. Den første af begge, siden han døde i juni. Jeg savner ham hver eneste dag, men lige i dag er savnet ekstra stort,« skriver Jakob Ellemann-Jensen i sit opslag:

»Han ville have hejst Dannebrog her til morgen. Som han altid gjorde, når der skulle stemmes. Jeg ville have ringet til ham og ønsket ham tillykke med fødselsdagen.«

Videre fortæller partiformanden, at de to ville have 'talt sammen om debatten i aftes, om meningsmålingerne og om den valgkamp, Venstre har ført':

»Han ville klappe mig på skulderen, lægge hovedet på skrå, smile skævt og sige: 'Nu har du gjort dit. Nu må vi se, om folk har lyttet.'.«

Valgstederne åbnede her til morgen landet over klokken 08.

De lukker igen klokken 20.

Først omkring midnat forventes landsresultatet at kunne lægge klar. Ved folketingsvalget i 2019 blev resultatet offentliggjort klokken 00.11.

