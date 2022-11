Lyt til artiklen

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er ankommet til Christiansborg, hvor han taler til sit parti og sine støtter.

Med stemmerne optalt får Venstre kun 13,3 procent af dem.

Det vil sige en tilbagegang på 10 procent, og et kollaps der vil koste intet mindre end 19 pladser i Folketinget.

»Venstre har været igennem en storm de seneste tre år, men kære venner, vi står her stadig,« siger Jakob Ellemann-Jensen til at begynde med.

»Det er mange gode Venstre-kollegaer, der ikke er blevet genvalgt, og det er et stort tab for vores parti.«

Venstre har været igennem en utrolig turbulent tid, siger han.

»Vores tidligere formand og tidligere næstformand har startet deres eget parti, det påvirker vores resultat.«

Jeg vil love jer, jeg kommer til at gå forrest, så vi kan genvinde vores styrke, og Venstre kan komme stærkt tilbage igen, lyder det.

Han takker sin kone og sine børn for deres tålmodighed og deres kærlighed.

Jakob Ellemann-Jensen siger, at man aldrig nogensinde spilder sin stemme, når man stemmer på Venstre, og at han vil arbejde for dem, der har stemt på partiet.

»Vi er klar til at samarbejde bredt. For at gøre vores land endnu bedre. Præcis som vi har gjort de forgangne tre år.«

»Man skal aldrig dømme Venstre ude,« afslutter han.