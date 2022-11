Lyt til artiklen

Inger Støjberg gør i den grad comeback i dansk politik, hvor Danmarksdemokraterne ser ud til at få et supervalg.

Partiformanden ankom under stor jubel til Restauranten på Christiansborg, hvor partiets valgfest finder sted, og holdt tale for sine medlemmer.

»Det er under ti måneder siden, at jeg blev smidt ud af Folketinget. Partiet er lige godt fire måneder gammel. Da jeg raslede lidt med sablerne og sagde, at jeg muligvis kom med et parti, sagde folk, at det ville være spild af stemmer, men vi kom over spærregrænsen,« sagde hun.

»Det ser lidt broget ud, så lad os nu lige få valgresultatet helt i hus. Men én ting er helt sikkert, og det er, at Danmarksdemokraterne bliver et parti, der kommer til at søge indflydelse og stå vagt om den stramme udlængepolitik.«

Hun slog også fast, at partiet vil kæmpe for en bedre balance mellem by og land.

Inger Støjberg lagde heller ikke skjul på, at hun var »rimeligt overrasket« over, hvor godt partiets resultat ser ud til at blive.

»Vi er sandsynligvis det parti med det mindste valgbudget og det parti med færrest medarbejdere, men det viser bare, hvor langt man kan komme, når man knokler.«