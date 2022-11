Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ifølge Joachim B. Olsen står én ting klart.

I den næste uge skal du ikke holde så meget øje med, hvem der siger hvad i toppen af dansk politik.

Nej, du skal holde øje med, hvem der ikke rigtig siger det store.

Det siger han ved udgangen af den anden uge siden folketingsvalget.

Med nyheden om at Venstres Søren Gade har Socialdemokratiets støtte til at blive formand for Folketinget, har de to partier nemlig taget første skridt mod hinanden og gensidig tillid.

»Jo mindre Venstre og Socialdemokratiet siger uden for forhandlingslokalet, jo mere tyder det på, at de nærmer sig hinanden,« siger B.T.s politiske kommentator.

Joachim B. Olsen forklarer, at når begge parter mener forhandlingen alvorligt, så vil de i langt højere grad holde fortroligheden og ikke dele så mange detaljer med omverden om, hvad der foregår.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Hvis det, der foregår, derimod ikke er seriøst, så vil de højst sandsynligt kritisere hinandens politik. Men hvis det er seriøse forhandlinger, så siger de så lidt som muligt og holder det ukritisk og overfladisk.«

Han tror derfor, at den næste uges tid vil virke ret stille. Set udefra.

»Ikke fordi, jeg ikke tror, der er bevægelse i forhandlingerne, men jeg har en forventning om, at de er et sted, hvor de ikke vil sige helt så meget nu,« siger Joachim B. Olsen.

Et andet partinavn, der er blevet nævnt som en mulig regeringspartner de seneste dage, er Pia Olsen Dyhrs SF.

Her anbefaler den politiske kommentator ligeledes, at man holder øje med, hvordan de formulerer sig.

Han forventer nemlig også, at de går lidt stille med dørene og ikke afviser en regering med minimum Socialdemokratiet og Venstre.

Bør Venstre og Socialdemokratiet gå i regering sammen? Ja Nej

Det modsatte ser vi nemlig netop nu med Enhedslisten.

»De bruger skarpe vendinger, anklager om løftebrud og er tydeligt et parti, der er ude af loopet. Det betyder ikke, at det ikke kan ende med en ren rød regering, men lige nu er det en regering hen over midten, der for alvor bliver undersøgt. Derfor er Enhedslisten kritiske,« siger Joachim B. Olsen.

Det sidste parti, han anbefaler at holde ekstra øje med, er Radikale Venstre.

Nye Borgerlige og Pernille Vermund har flere gange nu åbent inviteret Radikale over i blå blok.

»Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men hvis nu Inger Støjberg også begynder at sige tilsvarende ting, så åbner der sig en ny flanke i forhandlingerne, som Radikale vil kunne bruge.«

Han tror ikke, det er specielt realistisk, at Radikale Venstre laver det spring, men ...

»Der sker så mange ting lige nu, som jeg ikke havde vurderet sandsynlige for et halvt år siden.«