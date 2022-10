Lyt til artiklen

Utryghed fylder i valgkampen; Utrygge vaskekældre, ældre, der er utrygge ved Ældreplejen, og også Ældreplejen, der er utrygge ved at komme i udsatte boligområder.

Udsatte boligområder kom for alvor på dagsordenen, da boligminister Kaare Dybvad lagde en besked ud, som han havde fået fra en borger.

Borgere beskrev stor utryghed i et boligområde, fordi en tidligere bandeboss havde sine 'tro væbnere' siddende ud foran.

Derudover blev Ældreplejen også forment adgang til området af 'den tidligere bandeboss' fra tid til anden.

Den påstand har B.T. sat sig for at undersøge ved at spørge 28 kommuner, om de kan genkende billedet. De 28 har boligområder, som enten er på listen over parallelsamfund eller på forebyggelsesområder.

18 kommuner har svaret efter spørgsmålet blev stillet 10. oktober. Ud af dem har otte kommuner boligområder, hvor Ældreplejen har oplevet utryghed.

To af de adspurgte kommuner fortæller, at Ældreplejen enkelte gange har været nødt til at trække sig ved særlige hændelser.

Det er for eksempel i Holbæk, som borgeren i boligministerens opslag kommer fra.

»En række af lederne fra vores hjemmeplejedistrikter i Holbæk by, der varetager den kommunale hjemmepleje i de store almene boligområder, siger, at der de senere år har været enkelte episoder, ikke hvor kommunens medarbejdere har været impliceret, men hvor de har været nødt til at trække sig for deres egen sikkerheds skyld,« lyder det fra en pressemedarbejder, som fortæller, at medarbejderne dog generelt føler sig trygge i hverdagen.

Også i Slagelse Kommune har man oplevet utryghed i en sådan grad, at man har undladt at komme.

»For hjemme- og sygeplejen i Slagelse Kommune gælder, at vi tidligere oplevede uro i særlige boligområder. Uro som har medført, at vi har iværksat foranstaltninger for at øge trygheden for vores personale,« skriver kommunen og uddyber:

»Det har typisk drejet sig om, at de kørte to personer i bilerne i aftentimerne, eller ved igangværende uroligheder (bilbrande …), så har vi kontaktet borgerne og udsat vores besøg,« lyder det.

Der er dog »roligt i boligområderne, og det har der været de seneste et til to år«. Man har i kommunen haft kontakt til en 'fædregruppe', som man har brugt til at komme i dialog med unge mennesker i de udsatte områder.

Én kommune nævner selv en bandekonflikt. Det er Gladsaxe Kommune, der dog kom på besøg hos de ældre trods bandeuroligheder.

»Medarbejdere i Gladsaxe Kommune har kun én enkelt gang tilbage i 2014-2015 følt sig utrygge, hvor der var opblussen af bandekonflikt i Værebro. Medarbejderne oplevede dog også, at de på en måde blev behandlet som en 'beskyttet gruppe' selv af banderne, da de jo kom for at hjælpe de ældre.«

»Det blev håndteret ved at synliggøre, at de kom fra hjemmeplejen med selvlysende veste påtrykt 'Hjemmeplejen',« oplyser kommunen.

