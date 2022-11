Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sundhedsminister Magnus Heunicke støtter ligesom Mette Frederiksen op om, at en regering over midten er førsteprioritet, efter resultaterne af tirsdagens folketingsvalg.

Men han slår fast, at det vil kræve, at Socialdemokratiet giver sig, hvis det skal ske.

»Jeg synes, når nu jeg ser mandatfordelingen, som vælgerne har givet, så er vores ønske om en bred regering over midten det bedste svar. Det vil selvfølgelig kræve, at vi alle er parate til at give os,« siger Magnus Heunicke og slår fast, hvad partiet vil holde fast i ved forhandlinger med midterpartierne.

»Det skal være ambitiøst på sundhed, på klima og på at hjælpe Danmark gennem store udfordringer på inflation og energi,« siger han.

Tror du på Mette Frederiksen danner regering hen over midten med Lars Løkke Rasmussen?

B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen er dog overbevist om, at vi ikke får en regering hen over midten.

I stedet har Mette Frederiksen en helt anden plan, vurderer han.

»Mette Frederiksen er nødt til at afsøge muligheden, fordi hun har lovet det under hele valgkampen, men det vil være ren proforma,« siger han og fortsætter:

»Efter en eller to dronningerunder vil Mette Frederiksen konstatere, at det er umuligt at danne en regering hen over midten.

Magnus Heunicke mener dog, der er gode chancer for, at der dannes en regering med enten Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne eller Venstre.

»I forvejen har vi lavet vi ni ud af ti aftaler over midten i sidste valgperiode, så det viser mig, at det godt kan lade sig gøre at finde løsninger sammen, også på komplekse problemstillinger,« siger Magnus Heunicke og tilføjer:

»Jeg tror, der er mange, der godt kan lide, at vi samarbejder om brede løsninger. Det er sådan Danmark er bygget op, og sådan vi er kommet igennem kriserne førhen. Og det mener jeg, selv om vi i S er gået frem, og selv om der er et rødt flertal.«

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen: