Det ser ud til, at Socialdemokratiet vil acceptere det meste af Moderaternes krav om ændringer i sundhedsvæsnet, hvis de to partier efter valget ender med at danne regering.

»Vi synes, at en ny regering er nødt til at tage sundhedsvæsnets udfordringer ekstremt alvorligt. Det handler om at få lavet en akut redningsplan lige nu og her,« sagde partiets formand Lars Løkke Rasmussen onsdag til B.T.

Lars Løkke Rasmussen vil ikke bruge betegnelsen 'ultimative krav', men han slår fast, at planen for ændringer i sundhedsvæsnet er en 'meget, meget vigtig ting' for, at Moderaterne kan støtte en regering.

B.T. har vist Lars Løkke Rasmussens plan for ændringer i sundhedsvæsnet til sundhedsminister Magnus Heunicke.

Her er Løkkes krav til ny regering Moderaterne vil have ændret på sundhedsvæsnet på følgende fem punkter: Moderaterne vil først og fremmest give et løn- og fastholdelsestillæg på 2500 kroner om måneden til sundhedspersonale, der er på fuld tid.

Et såkaldt 'tastekorps' skal aflaste de hvide kitlers computerarbejde, så de kan bruge tid på patienter.

Det skal ikke længere tage op til tre år for udenlandske læger og sygeplejersker at få lov at arbejde i Danmark.

I stedet for en behandlingsgaranti på sygehusene skal sundhedsvæsnet kunne prioritere det vigtigste.

Forskere skal bruge deres tid på patienterne, og ikke på andet arbejde. Kilde: Moderaterne

Og han er ret så positiv.

»Det tager jeg meget godt imod. Vores hospitaler er pressede og har brug for hjælp nu og her, særligt den planlagte kirurgi,« siger han og tilføjer:

»Det vil jeg gerne arbejde sammen om med alle, der vil, for det er der brug for.«

Magnus Heunicke roser især Moderaternes plan om at give højere løn til de fuldtidsansatte på hospitalerne.

Her er sundhedsminister Magnus Heunicke.

»For os er det afgørende vigtigt, at vi samtidig løfter løn og arbejdsvilkår for de grupper, vi mangler ude på sygehusene, ellers vender problemerne bare tilbage med dobbelt kraft året efter,« siger han.

I seneste meningsmåling står Moderaterne til at blive landets tredjestørste parti efter valget med 9,2 procent af stemmerne.

Men om partiet vil støtte en blå eller rød regering, vil Lars Løkke Rasmussen ikke ud med før efter valget.

