Missionen er fuldført.

Det er meldingen fra sundhedsminister Magnus Heunicke, der torsdag har været på de flestes læber, efter et helt særligt billede spredte sig på de sociale medier.

Nærmere konkret et billede på forsiden Dagbladet Information, hvor han har en agurk i sin inderlomme.

Til B.T. skriver han nu: 'Den er hjemme', og deler et billede af overrækkelsen til Mette Frederiksen.

Magnus Heunicke (S). Socialdemokratiets valgfest. Ministeren er afbilledet med en agurk i inderlommen.

Hvorfor agurken overhovedet var i hans inderlomme og hvorfor den skulle overrækkes til Mette Frederiksen, er der en helt særlig grund til.

DR Ultra Nyt havde nemlig, i forbindelse med folketingsvalget, givet deres vært, Inge Thorup, flere missioner til deres valgprogram på kanalen.

Den ene var at give en agurk til statsminister Mette Frederiksen. Hun kunne dog ikke finde statsministeren, og derfor endte hun med at give den til Magnus Heunicke, der lovede at give den videre til hende.

Og den mission er nu klaret, som Heunicke også har valgt at dele på Twitter med teksten: 'promise made, promise kept.'