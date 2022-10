Lyt til artiklen

Hovedet op og benene ned, eller hovedet ned og benene op?

Når valgplakaterne skal hænges op, handler det om blikfang. Og hvis du kører ind ad en af de større indfaldsveje i Esbjerg, vil du måske bemærke, at en Venstre-kandidats plakater hænger omvendt på lygtepælene.

Men det er en gimmick, der får plakatens hovedperson til at trække på smilebåndet.

»Det er ikke bestilt arbejde, men jeg synes, at det er sjovt,« siger en grinende Tobias Jørgensen, da B.T. fanger ham på telefonen, mens han er i gang med at sætte de sidste plakater op i Haderslev.

Tobias Jørgensen håber, at de omvendte plakater i Esbjerg vil tiltrække opmærksomhed, fortæller han til B.T. Vis mere Tobias Jørgensen håber, at de omvendte plakater i Esbjerg vil tiltrække opmærksomhed, fortæller han til B.T.

Det er dog først, da B.T. ringer, at Tobias Jørgensen bliver klar over, at plakaterne i Esbjerg hænger med hovedet den gale vej.

Han forklarer, at det hans kollega Brian Vittrup, der har sat valgplakaterne op i Esbjerg.

»Det er faktisk mine døtre, der får ideen, fordi de siger, at det vil skabe mere synlighed,« siger Brian Vittrup til B.T.

»Det er nok ikke det, jeg vinder valget på, men måske flere vil lægge mærke til dem,« siger Tobias Jørgensen, der stiller op til Folketinget for Venstre i Sydjylland.

Forhåbentligt hænger et par af plakaterne med hovedet den rigtige vej, slutter han.

Her kan B.T. berolige Tobias med, at det ifølge Brian Vittrup kun drejer sig om 5-10 plakater.

