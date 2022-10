Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En god gang shopping skal ikke afbrydes af flyers og politikere.

Det har HerningCentret besluttet og forbudt alle former for valgkamp.

»Centret skal være et politisk frirum for vores kunder. Det er med ret stor opbakning fra vores butikker og kunder,« forklarer Ronny Hviid, centermanager i centret, over for TV Midtvest.

Han forklarer videre, at det ikke er en ny beslutning, og at en tøjforretning tidligere har oplevet kunder gå lige forbi, da der måtte føres valgkamp.

»Det er støjende og generende. Og hvis kunder bliver væk, så taler det for sig selv.«

Det møder dog kritik fra politisk side.

Kenneth Mikkelsen stiller op for Venstre i Herning, og han er ikke tilfreds.

»Det er det eneste sted, hvor jeg har mødt en lukket dør. Et sted, hvor så mange mennesker samles, må tage et ansvar for vores demokrati,« siger han til TV Midtvest.

Efter kritikken har Herningcentret inviteret til dialog om fremtidige valgkampe.