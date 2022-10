Lyt til artiklen

Der er én sætning, som Mette Frederiksen aldrig har sagt i forbindelse med minksagen.

Statsministeren har mange gange sagt, at »der er blevet begået fejl.« At »regeringen har begået fejl.«

Hun har sagt, at »man har begået fejl.« Men statsministeren har på intet tidspunkt sagt, at »jeg har begået fejl.«

Derfor forsøgte B.T. på valgkampens anden dag at få statsministeren til at forklare, hvorfor hun indtil nu ikke har sagt, at hun selv har begået fejl i minksagen.

Mette Frederiksen, hvorfor har du aldrig sagt sætningen »jeg har begået fejl« i forbindelse med minksagen?

»Jeg kommer til at kommer til at give en replik senere i dag på hele den diskussion, der er,« lød det fra Mette Frederiksen.

Du har sagt, at regeringen har begået fejl, at der er begået fej, at man har begået fejl. Hvorfor har du aldrig sagt, at du har begået fejl?



»Jeg synes, at det, der er vigtigt her, er, at Minkkommissionen er kommet med sin beretning, og den siger meget klart, at jeg ikke havde viden om den manglende hjemmel.«

Statsministeren ville ikke gå nærmere ind i, om det så er fordi, hun ikke mener, hun personligt har begået fejl i minksagen – og så gik hun fra de ventende journalister.

Du kan se hele interviewet med Mette Frederiksen i toppen af artiklen.

