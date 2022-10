Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lars Løkke Rasmussen og hans parti, Moderaterne, ser ud til at fortsætte deres hastige fremgang.

En ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR og Altinget, viser, at partiet står til at få knap hver tiende stemme, hvis folketingsvalget blev afholdt nu.

Det skriver DR.

Ifølge meningsmålingen står Moderaterne til at få 9,8 procent af stemmerne.

Arkivfoto af Lars Løkke Rasmussen. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Arkivfoto af Lars Løkke Rasmussen. Foto: Thomas Lekfeldt

Det er ifølge Epinion det højeste, man nogensinde har målt partiet til.

Det er også højere, end den måling, som Voxmeter foretog for Ritzau tidligere på ugen, viste. Der stod partiet til at få 9,2 procent af stemmerne.

Hvis resultatet af de målinger står til troede, kan partiet komme ind i Folketinget som det tredjestørste.

Til DR fortæller Moderaternes politiske chef, Jakob Engel-Schmidt, at han er glad for målingens resultat:

»Jeg har et dybt hav inde i maven, der bare er i vildt oprør. Det føles rigtig, rigtig rart. Men omvendt der er meget langt til mål,« siger han.

Moderaterne har ikke placeret sig i nogen af blokkene og vil heller ikke pege på en statsminister før efter valget.

Løkke har tidligere sagt, at han ønsker en regering over midten med både røde og blå partier.

Lars Løkke Rasmussen, som har været statsminister to gange tidligere, er den seneste uge blevet spurgt, om han vil gå efter at blive statsminister en tredje gang.

Han har ikke meldt sig som statsministerkandidat og siger også, at han ikke har planer om det.

Dog afviser han det ikke fuldstændig og har også sagt, at han vil takke ja, hvis han bliver tilbudt posten.

Det er værd at bemærke, at der – som altid – er en vis statistisk usikkerhed forbundet med meningsmålingerne.

Læs alt om valget lige her.