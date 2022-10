Lyt til artiklen

31.253,02 kroner.

Sådan lyder beløbet, der hver måned tikker ind på den konservative folketingspolitiker Per Larsens bankkonto.



Det fremgår af et billede af Per Larsens lønseddel, han søndag har delt i et Facebook-opslag til sine knap 8.000 følgere.

»For mange er lønsedler meget private. Men når jeg gerne vil diskutere skat og skattelettelser med danskerne, tænkte jeg, at det var en god måde at åbne for samtalen,« forklarer Per Larsen til B.T.

Per Larsen (K) tøvede slet ikke med at dele sin lønseddel på Facebook. Foto: Privatfoto Vis mere Per Larsen (K) tøvede slet ikke med at dele sin lønseddel på Facebook. Foto: Privatfoto

Per Larsen har som folketingspolitiker en grundløn på næsten 60.000 kroner, hvoraf han betaler 4.809 kroner i arbejdsmarkedsbidrag og cirka 25.441 kroner i skat – svarende til en trækprocent på 46 procent.

»Det er jo faktisk ikke hemmeligt, hvad politikere tjener. Men jeg tror på, at ved at dele min lønseddel kan det være til at skabe transparens i offentligheden i forhold til, hvad vi politikere honoreres med,« siger Per Larsen.

Som en del af De Konservatives 2030-plan ønsker man at sænke skatten i både bunden og toppen. Og det er netop grunden til, at Per Larsen deler sin lønseddel.

»Jeg mener, at vi bør sænke skatten, så den enkelte familie får flere penge mellem hænderne hver måned. Men så er vi også nødt til at tale om, hvor meget vi betaler i skat,« siger han.

Opslaget har også vakt opmærksomhed, hvor mere end 100 personer har blandet sig i debatten på Facebook om skatteprocenter og lønudbetalinger.

»Lækker lønseddel, vil du bytte?« skriver Daniel Rasmussen i en kommentar.

En kommentar, der blot får Per Larsen til at trække på smilebåndet, fortæller han.

