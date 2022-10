Lyt til artiklen

'Du kan godt'.

Det har været et af de budskaber, Liberal Alliance og Alex Vanopslagh har fremturet i valgkampen indtil nu.

Men for borgere i 11 forskellige københavnske bygninger var det svært.

De kunne nemlig ikke se ud af eller åbne deres vinduer – fordi Liberal Alliance-bannere var blevet hængt op foran.

»Det er helt grotesk. Alle var stiktossede over, at det kunne finde sted,« sagde beboerrepræsentant Christian Reinholm til B.T. for få dage siden og fortalte, at de ikke kunne få dagslys ind på grund af banneret.

Det var ikke helt hensigtsmæssigt, og derfor har Liberal Alliance i dag arbejdet på at få bannerne fjernet igen i København. Bannerne i Frederiksberg blev pillet ned tidligere.

Det bekræfter kampagnechef i partiet, Mads Korsholm, over for TV 2 Lorry.

»Bannerne bliver taget ned i dag (mandag, red.) og i løbet af tirsdagen, hvis vejret er med os, siger han til mediet.

Han forklarer videre, at de har lavet aftalen uvidende om, at de ville blive hængt op foran vinduer og forhindre folk i at få lys og luft ind i lejligheder.