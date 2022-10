Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Enhedslisten opfordrer nu alle partier til at offentliggøre, hvor meget de modtager i partistøtte – og hvem der betaler – inden valgdagen.

Det fremgår af et åbent brev til alle partiledere fra politisk ordfører for Enhedslisten Mai Villadsen, som B.T. har set.

Samtidig lægger Enhedslisten selv alle donationer til partiet på over 5.000 kroner åbent frem.

»Vi synes egentlig, at vælgerne har krav på at vide, hvem det er, der betaler de forskellige partiers valgkampe,« siger folketingskandidat for Enhedslisten Pelle Dragsted.

Enhedslistens forslag kommer i kølvandet på en række historier i Frihedsbrevet, hvor alle partier med undtagelse af fire er blevet taget i at forsøge at omgå reglerne for partistøtte.

Det fremgår af en række skjulte optagelser, hvor mediet fik den tidligere bedrageridømte erhvervsmand Mads Dinesen til at ringe til samtlige partier, en stribe politikere og flere kampagnefolk og foregive, at han vil støtte dem med 50.000 kroner på den betingelse, at han kan forblive anonym.

Og partiernes mange forsøg på at omgå reglerne, så de kan modtage donationer, får nu Enhedslisten til at opfordre de andre partier til fuld åbenhed.

B.T. har spurgt politisk leder for Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen, om De Radikale vil følge Enhedslistens opfordring. Se svaret i videoen herunder:

Pelle Dragsted pointerer, at det er vigtigt for vælgerne, at de kan følge med i, om de enkelte partier lader sig påvirke af økonomiske interesser.

»Vi kan jo se, at der er enormt store midler i den her valgkamp. Hvilke store virksomheder kunne for eksempel stå bag at betale de enkelte partiers valgkamp?« spørger Pelle Dragsted og uddyber:

»Hvis et parti får meget store beløb fra en virksomhed, kan de så være tilbøjelige til at tilgodese den virksomhed?«

Størstedelen af jeres støtte kommer fra 3F. Hvad gør I til gengæld i Enhedslisten for den støtte?

»Vi gør ikke noget som helst til gengæld. Vi er Enhedslisten, og hvis folk synes, vi fører en fornuftig politik, så kan de støtte vores valgkamp, men det, vi bare siger til dem, er, at hvis I vil støtte os, så kommer vi til at gøre det offentligt, og det er det, som vi mener, at andre partier også burde gøre.«

Det får Enhedslisten i støtte: Oversigt over partistøtte over 5.000 kr. givet til Enhedslisten i 2022. Privatpersoner

Søren Jakob Løvborg: 7.116 kr.

Steen Klærke: 8.000 kr.

Lars Vestergaard: 20.000 kr.

Jette Gotlieb: 24.000 kr.

Boet efter Peter Rasmussen: 10.000 kr. Organisationer

Den almennyttige fond af 15. september 1968: 69.000 kr.

HK-klub: 22.736 kr.

3F-Byggegruppen: 25.000 kr.

3F-Roskilde: 10.000 kr.

3F-Nordsjælland: 17.000 kr.

3F-Kolding: 20.000 kr.

3F-Aalborg: 40.000 kr.

3F-København: 7.500 kr.

3F-Frederiksværk/Frederikssund: 5.000 kr.

3F-Frederiksborg: 3.782 kr.

3F-Østfyn: 5.000 kr.

Kunstnere og kulturproducenter (CopyDan, verdensTV): 25.000 kr.

Blik og Rør arbejderforbund: 58.000 kr.

Serviceforbundet: 20.000 kr. Andet

3F-Transport: Lån af lokaler, Esbjerg

3F-Rymarken: Banner og lån af lokaler

Hør B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' herunder: