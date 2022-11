Lyt til artiklen

Sofie Carsten Nielsen er ankommet til Radikale Venstres valg-'fest'.

De Radikales politiske leder, indtog kort efter scenen, hvor hun var tydelig berørt af situationen og de lave tal.

Med en rystende stemme indlede hun med at takke partimedlemmerne og beklage situationen.

»Vi taber mandater i dag, det står klart. Og det betyder, at vi taber gode kollegaer. Det er jeg ked af. Det er mit ansvar, at det ikke gik bedre, og det tager jeg på mig,« siger hun.

Partiet skal nu tage sig tiden til at blive klogere og bedre.

»Men det bliver ikke i aften, vi skal lave den analyse,« siger hun.

Hun fortsætter med at tale om op og nedture og radikale kollegaer, som har støttet op, heppet og været til rådighed.

»Vi står her endnu. Jeg står her endnu og det gør jeg på grund af jer. Så i aften skal handle om, at vi står her endnu,« forklarer hun og moidtager et bifald fra salen.

Dermed betyder det også, at hun fortsætter i spidsen af partiet.

Radikale Venstre står til at miste hele ti mandater ifølge exitpolls fra DR og TV 2.