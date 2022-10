Lyt til artiklen

Efter valgudskrivelsen holdt Venstre pressemøde, og her kom statsministerkandidat Jakob Ellemann-Jensen (V) med en lidt usædvanlig indrømmelse.

En journalist spurgte ind til, hvorfor Ellemann under sidste valg bakkede op om en regering hen over midten, mens han nu afviser det fuldstændig.

Hertil svarede Jakob Ellemann-Jensen, at han dengang var politisk ordfører, og at det simpelthen betød, at han engang imellem havde været nødt til at sige nogle ting, han ikke mente.

Et udsagn B.T.s journalist efterfølgende fulgte op på:

– Jeg bider mærke i, at det har været en del af dit tidligere arbejde at sige ting, du ikke mente, og det tror jeg, der er mange læsere, der bliver nervøse for, for det er jo ikke kun de her tre fire uger, hvor de skal lære dig at kende, de har lært dig at kende gennem et langt politisk liv. Hvor mange andre ting har du sagt, du ikke mente?

»Jeg tror, man skal opfatte det med et glimt i øjet, og det håber jeg også, at I gør, men ellers lad mig forklare,« begyndte Jakob Ellemann-Jensen og fortsatte:

»Men jeg synes ikke, det er en god idé at have en regering hen over midten, som Mette Frederiksen foreslår. Det hun foreslår er jo at være statsminister for enhver pris.«

– Nej, jeg mener det er jo en rimelig voldsom ændring fra din tidligere holdning, hvor du sagde, det var en god idé, og nu siger du så, at det mente du ikke i virkeligheden?

»Det kunne jo også hænge sammen med, som jeg sagde før, at Mette Frederiksen gik til valg på en ting og gjorde en anden ting,« forklarede Jakob Ellemann-Jensen, der dog aldrig svarede på, om han som politisk ordfører havde sagt andre ting, han ikke mente.

Du kan se hele interviewet fra pressemødet i videoen over artiklen.