Ansvar. Hvem der tager det, og hvor meget de tager det på sig. Det har Jakob Ellemann-Jensen talt om igen og igen under valgkampen.

Især at Mette Frederiksen burde være bedre til at indrømme fejl og tage ansvar på sig.

Men nu hvor det er kommet frem, at Venstre – igen – forsøgte at omgå reglerne for partistøtte, er svaret klart, når B.T. spørger V-formanden ind til sagen.

»Det skal du altså spørge Venstres partisekretær om,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det er mediet Frihedsbrevet, der har givet mange af partierne røde ører ved under dække at ringe og sige, at de gerne vil donere 50.000 kroner til en specifik kandidat på den betingelse, at det sker anonymt.

Hvis en privat donation er på over 22.200 kroner, kan man nemlig ikke længere være anonym.

I Venstres tilfælde forklarer formand i Struer-kredsen, Flemming Poulsen, hvordan man kan omgå partistøtteloven ved at dele donationerne op i flere cvr-numre. Et trick, han selv kalder 'Britt Bager-finten'.

Han har efter afsløringen trukket sig fra sin stilling.

Britt Bager, som på daværende tidspunkt stillede op for Venstre, blev i 2017 taget i at have fået 100.000 kroner fra den samme donor, men fordelt ud på flere cvr-numre, sådan at man ikke behøvede at oplyse den glade givers navn.

I 2017 var det også den lokale kredsformand og kasserer, der endte med at tage skylden og gå af.

Før Frihedsbrevets afsløring havde B.T. allerede spurgt partisekretær Christian Hüttemeier ind til, om alt gik efter bogen, når der blev indsamlet penge til valgkamp med henvisning til sagen fra 2019.

Her var beskeden helt klar:

»I Venstre overholder vi selvsagt de gældende regler for indberetning af tilskud over beløbsgrænsen. Skulle reglerne blive ændret, så vil vi også overholde dem,« lød det i et mailsvar.

B.T. har efter den nye sag igen spurgt partisekretæren ind til donationerne, og om Venstre vil sætte en større undersøgelse i gang for at sikre, at partiet ikke har brugt 'Britt Bager-finten' i andre tilfælde end i Struer-kredsen.

»Jeg har noteret mig, at kredsformanden i den lokale kreds trak sig, så snart han indså, at han havde begået en fejl. Jeg har taget beslutningen til efterretning, for i Venstre skal vi naturligvis overholde de regler, der gælder,' skriver Christian Hüttemeier, partisekretær i Venstre.

B.T. fik tirsdag en aftale om et interview med Jakob Ellemann-Jensen om partiets omgåelse af partistøttereglerne.

Skal vælgerne virkelig tro på, at politikerne ikke har nogen idé om, hvordan pengene bliver samlet ind til dem?

»Alt, hvad der handler om økonomi, og alt, hvad der handler om partistøtte, det er altså ikke noget, jeg sidder med. Jeg laver politik og fører valgkamp, og derfor er det Venstres partisekretær, du skal tale med,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Men du er vel også partiets leder, og det lyder lidt, som om du lægger ansvaret fra dig nu.

»Jeg lægger ikke ansvaret fra mig. Jeg konstaterer, hvor opgaverne er, og hvem der ved mest om det emne, du spørger om. Det gør Venstres partisekretær,« siger Jakob Ellemann-Jensen, før han forlader interviewet.

B.T. har efterfølgende sendt de spørgsmål, som avisen ikke nåede at stille, til Venstres presseafdeling. De lyder:

Kan du, Jakob Ellemann-Jensen, garantere, at alt er gået efter bogen, når din egen kreds har modtaget donationer?

Vi har kigget donationer til dig og din kreds igennem, og du modtager første gang en privat donation over oplysningsgrænsen i 2015 og modtager så igen i 2019. Er det de eneste gange, du har modtaget donationer over beløbsgrænsen?

Venstres presseafdeling afviser dog at svare og henviser til partiets partisekretær.