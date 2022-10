Lyt til artiklen

Beboerne i en ejendom på Frederiksberg fik sig forleden noget af en overraskelse.

»Det er helt grotesk. Alle var stiktossede over, at det kunne finde sted,« siger beboerrepræsentant Christian Reinholm til B.T.

Onsdag blev der på hele ejendommens facade hængt et gigantisk orange Liberal Alliance-banner op med teksten 'Frederiksberg faldt … men Danmark kan stadig reddes!'

Alle vinduer blev tildækket, og de i alt ti familier fik mere eller mindre frataget deres udsyn ud mod Smallegade.

Bag beslutningen står ejendomsselskabet City Apartment, som ejer bygningen.

»I forbindelse med det nuværende folketingsvalg vil der på flere af City Apartments ejendomme blive opsat bannere i en størrelse, som dækker store dele af facaden,« skrev City Apartment 6. oktober i et orienteringsbrev til beboerne.

B.T. har læst brevet, hvori ejendomsselskabet skriver, at bannerne er lavet i gennemsigtigt stof for »ikke at skabe store gener i forhold til udsyn.«

For beboerne var det noget af en underdrivelse.

»Det var jo voldsomt generende. Vi kunne ikke få noget dagslys,« siger Christian Reinholm.

Ifølge City Apartment ville banneret først blive fjernet igen, når valget er afsluttet. Det vakte store protester fra beboerne.

»Jeg har ikke før oplevet noget lignende. Vi blev slet ikke hørt. Selv montøren, som havde fået besked på at sætte det op, var synligt utilpas ved at skulle gøre det,« siger Christian Reinholm.

Frederiksberg Kommune gik til sidst ind i sagen og udstedte et strakspåbud til både Liberal Alliance og City Apartment om, at banneret skulle pilles ned, fordi kommunen ikke havde givet tilladelse til, at det blev sat op.

Det skriver lokalmediet KøbenhavnLIV, der bragte historien torsdag.

»Vi er kede af, hvis nogen har følt, at banneret er kommet dem for nært. Vi har derfor besluttet, at banneret bliver taget ned igen i morgen (fredag),« sagde Liberal Alliances kampagnechef Mads Korsholm til mediet.

Kæmpebanneret er nu fjernet fra bygningens facade, men kritikken er ikke forstummet.

Beboerrepræsentant Christian Reinholm mener, at City Apartments håndtering af sagen har været under al kritik.

»Liberal Alliances kampagnechef var lydhør og kunne godt se, det ikke var smart. City Apartment var derimod fløjtende ligeglade. Nogle af beboerne havde kontaktet dem, men var blevet afvist, siger Christian Reinholm.

B.T. har været i kontakt med City Apartment, som har ønsket at svare på spørgsmål på skrift. Ejendomsselskabet er dog efterfølgende ikke vendt tilbage før deadline med svar på B.T.s spørgsmål.

