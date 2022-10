Lyt til artiklen

Venstre langer hårdt ud efter partiets tidligere formand Lars Løkke Rasmussen.

Det gør partiet efter Løkkes udmelding fredag.

Her siger Løkke, at han går efter at få Socialdemokratiet med i en regering hen over midten.

Men det falder ikke i god jord hos hans tidligere parti, Venstre.

»Det står nu klart, at en stemme på Lars Løkke er en stemme på Mette Frederiksen som statsminister.«

»Det kan Venstre selvfølgelig ikke bakke op om,« siger politisk ordfører Sophie Løhde (V) i en skriftlig kommentar til B.T.

Samme melding kommer fra Venstre-formanden, Jakob Ellemann-Jensen.

»Jeg synes, han (Løkke, red.) siger det meget præcist: En stemme på Lars Løkke er jo så åbenbart en stemme på Mette Frederiksen,« siger han til DR Nyheder.

Lars Løkke siger i et interview med Zetland, at det ikke er nok, at Radikale Venstre er med i den brede regering. Mette Frederiksen og co. skal også med:

»Jeg er nået til den konklusion, at vi er nødt til at have Socialdemokratiet med. Men Socialdemokratiet hægtet op på venstrefløjen kan ikke levere det, der er brug for.«

»Og der skal vi fremtvinge en form for stabilt, fast politisk samarbejde hen over den der berømte midte,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke har længe talt for en regering hen over midten. Dog uden at pege på, hvem der skal lede den. Men ifølge Venstre taler Løkkes seneste udmelding for, at han vil pege på Mette Frederiksen som statsminister.

Venstre har hele tiden meldt ud, at en bred regering hen over midten, ifølge dem, ikke kommer på tale.

Den melding har ikke ændret sig.

»Venstre går til valg på, at Danmark skal have en ny borgerlig-liberal regering med Jakob Ellemann-Jensen som statsminister.«

»Det håber vi, danskerne vil give mandat til. En ambitiøs og ansvarlig reformpolitik kræver et nyt blåt flertal,« siger Sophie Løhde.