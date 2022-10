Lyt til artiklen

Miljøminister Lea Wermelin har nu anmodet Bornholms Regionskommune om en vurdering af, om hun har overholdt cpr-loven.

Det fortæller hendes kredsformand på Bornholm, Anette Stæhr.

»Jeg ved, at hun har sendt en anmodning til kommunen,« siger Anette Stæhr.

Dermed er det nu op til kommunen at fælde dom i sagen, efter at B.T. har afdækket, hvordan miljøministeren ifølge eksperter har brudt cpr-loven ved at have folkeregisteradresse på Bornholm, selvom hun primært bor med mand og børn i en lejlighed i København.

Lea Wermelin har ifølge eksperter brudt CPR-loven ved at have folkeregisteradresse på Bornholm, men bo i København med mand og børn.

Kredsformanden fortæller også, at hun fortsat har tillid til spidskandidaten, på trods af at der er mistanke om lovbrud.

»Jeg har fuld tillid til Lea Wermelin. Hun har gjort et godt stykke arbejde,« lyder det fra Anette Stæhr, der kalder B.T.s dækning af sagen for »problematisk«.

Hvad er der problematisk ved den?

»Problemet er, at Lea har ment, at hun har overholdt cpr-loven. Og så får hun det undersøgt nu, og det er det,« siger Anette Stær.

Men er det nok, at man har haft til hensigt at overholde loven. Skal man ikke også gøre det i praksis?

»Selvfølgelig skal man overholde loven. Sådan er det«.

Det er så det, der er sået tvivl om …

»Jamen, det er hun så ved at undersøge,« siger Anette Stæhr.

Anette Stæhr er kredsformand for Socialdemokratiet på Bornholm.

Lea Wermelin erkender, at hun ikke har været på Bornholm de her 180 dage om året. Og så henviser hun til en skønsmæssig vurdering, hvor der skal tages højde for, hvor ægtefællen bor, hvor bor børnene, og hvor arbejdet ligger. Alt sammen peger på København. Hvordan kan I have tillid til hende?

»Ved du hvad, hvis vi har skullet have fat i Lea og bruge hende på Bornholm, har hun altid været der. Vi ved, at hun er her. Da hun var Folketingsmedlem (fra 2015 til 2019, red.) var hun der også de 180 dage, og hun har ikke haft økonomisk vinding af det,« siger Anette Stæhr.

Desuden har Lea Wermelin også fået 71 skatteyderbetalte flyture til og fra Bornholm.

Ifølge to eksperter er det i strid med reglerne, at Lea Wermelin har fået betalt sine flyture til Bornholm. Det skyldes, at ministeren ikke bor i huset i det daglige, men at hun har sin primære bopæl i København. Eksperternes kritik afvises dog af ministeriet.

Bornholms Regionskommune oplyser, at den ikke kan kommentere konkrete henvendelser til kommunen.