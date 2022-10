Lyt til artiklen

DR kommenterer nu søndagens optrin, hvor demonstranter råbte højt og afbrød partilederdebatten.

Og meldingen her er klar: DR lægger ikke skjul på, at man tager stærk afstand fra optrinet.

Men samtidig slår man fast, at sagen ikke skal politianmeldes. Det oplyser Thomas Falbe, nyhedschef i DR, til B.T.

»Vi ønsker ikke at give dem yderligere opmærksomhed. Og så ønsker vi ikke at bruge yderligere ressourcer på sådan en sag.«

Det var, da klimaet kom på dagsordenen under søndagens debat, at en række personer rejste sig op med bannere, råb og fløjter, der fik flere partiledere til at reagere og debatten til at stoppe.

Efterfølgende har gruppen Extinction Rebellion oplyst, at de stod bag optrinet.

»Vi står i et økokollaps. Mennesker dør, naturen bliver dræbt. Kære Danmark, systemet er itu. Det skaber ikke handling, men bevarer status quo. Indfør borgerting med reelt mandat, der tør gøre Danmark til klimavenlig stat. Klimaretfærdighed! Væksten skal ned!« skriver Extinction Rebellion i en pressemeddelelse.

Thomas Falbe forklarer, at der ikke som sådan var særlige sikkerhedsforanstaltninger forud for debatten, der gjorde, at gruppens bannere eksempelvis blev opdaget.

»Vi er et relativt åbent hus. Vi har selvfølgelig nogle adgangsprocedurer, ligesom vi har med koncerter, og de opstår på baggrund af samråd med Københavns Politi. De vurderer et overordnet trusselsbillede ved denne type event – og iværksætter et sikkerhedsniveau på baggrund af det.«

»Og det var meget lavt, også sammenlignet med 2019. Derfor var der ikke opstillet metalscannere, og der var heller ikke bombehunde, som vi havde 2019 eksempelvis.«

»Men det betyder ikke, at folk bare kan tage hvad som helst med. Store tasker skal stilles i garderoben. Så medmindre vi kropsvisiterer samtlige 2000 gæster, så er der en risiko for, at sådan noget sker. At folk kan binde et banner rundt om kroppen.«

Så der var ikke noget sikkerhedstjek?

»Politiet har ansvaret for sikkerheden omkring partilederne. Det overordnede ansvar for afviklingen af arrangement er DRs, men vi træffer beslutning om sikkerhedsniveauet i samråd med Københavns Politi. Derudover var der ikke iværksat sikkerhedsforanstaltninger på baggrund af vurderinger fra politiet.«

Betyder det ikke, at der er en risiko for, at folk kan tage eksempelvis maling, eller – hvis vi sætter det på spidsen – våben med?

»Vi lever et åbent og tillidsbaseret samfund, og jeg ønsker ikke at tage for drakoniske tiltag over, hvad der potentielt kan ske. Der er lavet en vurdering ud for trusselsniveauet, og vi har været i dialog med politiet om det. Og truslen var meget lav.«

»Vi er i løbende dialog med politiet ved alle events. Men det her giver ikke anledning til at foretage sig noget større. Der er altid en risiko for, at sådan noget kan ske, og man kan ikke garantere, at det ikke vil ske.«

