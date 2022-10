Lyt til artiklen

Det er det sidste afgørende slag.

Det kan afgøre, hvem der skal bestride rigets ypperste politiske post: Afslutningsdebatten.

Den sendes i aften på DR1 klokken 21.

Selvom afslutningsdebatter ikke nødvendigvis flytter store vælgergrupper, så kan den i aften godt afgøre valget. Det fortæller B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Billede fra den afsluttende partilederrunde i DR-byen i juni 2019. Søndag aften går det løs igen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Dette valg afgøres i marginalerne. Derfor kan den afsluttende tv-debat potentielt afgøre valget. Der er også en hel del vælgere, som endnu ikke har besluttet sig for, hvad de vil stemme,« siger Joachim B. Olsen.

Han fortæller, at meningsmålingerne spår tæt løb mellem blokkene, hvis Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne også tælles med som en del af blå blok.

»Derfor kan selv små ryk i vælgerhavet ende med afgøre, hvem der ender med statsministerposten,« siger Joachim B. Olsen.

Han vurderer at de kandidater, som ligger lunt i meningsmålingerne, vil køre ‘safe play’.

»Det gælder for eksempel Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Alex Vanopslagh. De vil spille sikkert og ikke komme med vilde udmeldinger eller voldsomme angreb,« siger Joachim B. Olsen.

Central for debatten bliver selvfølgelig også statsminister Mette Frederiksen. Hun har ind til nu kørt en sikker valgkamp og vil fortsætte sit ‘safe play’, mener Joachim B. Olsen.

»Hun vil prøve at være smilende og positiv og understrege det narrativ, at hun vil få os trygt gennem krisen,« siger han.

Direkte tv kan også skabe uforudsete begivenheder. I 2015 fik Kristendemokraternes formand Stig Grenov for eksempel et ildebefindende midt under afslutningsdebatten.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

Ja, selv for den drevne debattør Mette Frederiksen kan det gå galt. I 2019 hev hun i en debat med Lars Løkke Rasmussen en LED-pære til en bil frem, men hun glemte tydeligvis, hvad pointen med at hive pæren frem var, og Mette Frederiksen havde efterfølgende mere end svært ved at finde ordene.

I 2007 tabte den daværende leder af Ny Alliance Naser Khader også momentum, da han i en debat med Pia Kjærsgaard ikke kunne forklare partiets skattepolitik. Selvom det ikke var en direkte tv-debat, blev klippet optaget, og det medvirkede til, at vælgerne vendte ryggen til partiet.

»Partilederdebatter kan være uforudsigelige, og det er en del af spændingen ved dem,« siger Joachim B. Olsen

Hvem er efter din mening de tre bedste debattører?

»Det er Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Alex Vanopslagh. Og også Morten Messerschmidt, så det bliver fire i alt,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»De tænker hurtigt og har humoren med sig. Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen her derudover statsminister-auraen. Man kan vække dem midt om natten, og så kan de holde en tale om deres politik og fortælling om det Danmark, de ønsker,« siger han.

»De bliver heller ikke nervøse. De er så garvede og har prøvet det 100 gange før,« siger han.