»Det er helt galt!«. »Det er en hetz.«

Der blev tirsdag ikke sparet på de store ord fra De Konservatives Mette Abildgaard.

Og dagen efter, i dag, lyder det lignende fra Britt Bager, folketingsmedlem for De Konservative, på Twitter.

»Hvis du har bare lidt respekt for demokratiet og den demokratiske samtale, bør du så ikke tage dit tøj og gå?«

Flere andre K-medlemmer er gået med i krig mod Ekstra Bladet. Det gør de, efter avisen tirsdag måtte undskylde en historie om, at Pape havde trodset Udenrigsministeriets rejsevejledning under coronapandemien.

Men det var en fejl, og avisen har onsdag 'Undskyld, Pape' på forsiden. Men dermed faldt sidste ord ikke i den sag.

»Ekstra Bladet har lavet 14 forsider på Søren Pape, og der er faktuelle fejl i de fire af dem. Og så laver Knud Brix et interview, hvor han siger, at han føler, Ekstra Bladet har ført en fremragende kampagne,« siger Britt Bager til B.T. Det med de fire faktuelle fejl vender vi tilbage til.

»Der bliver jeg virkelig, virkelig urolig. Jeg troede, medier skulle fremstille historier så objektivt som muligt. Og det her er jo en klokkeklar indrømmelse af Knud Brix,« siger hun.

Derfor mener hun, at chefredaktøren bør gå af.

»Jeg kan ikke med tillid nogensinde igen deltage i interview med Ekstra Bladet, når deres chefredaktør går ud og siger, at han driver kampagne. Knud Brix burde være ansat som kampagnechef i et politisk parti og ikke som chefredaktør på et medie, der får millioner af kroner i mediestøtte,« siger Britt Bager.

Pape blev frikendt for Ekstra Bladets historie, da det viste sig, at man på det pågældende tidspunkt godt måtte rejse til et 'orange' land, som Den Dominikanske Republik, hvis man var færdigvaccineret.

På Rådhuspladsen, hvor Ekstra Bladet har hjemme, lyder det dog ikke til, at chefredaktøren siger op sådan lige med det samme.

»Jeg har selvfølgelig tænkt mig at fortsætte,« siger ansvarshavende chefredaktør Knud Brix.

Han forstår fuldstændig, at De Konservative er sure over, at Ekstra Bladet lavede en historie om formand Søren Pape, der ikke holdt.

Men de andre fejl i Søren Pape-historierne, De Konservative kritiserer, hører til i »småtingsafdelingen«, siger han.

»Vi har ikke lavet fejl i andre forsider. Det er klart, at den historie om Papes rejse til Den Dominikanske Republik, det er en kæmpe fejl. Men vi har ikke lavet fejl på andre forsider.«

De tre andre fejl henviser ifølge Knud Brix til rettelser, hvor De Konservative har pointeret, at der var træplader og ikke plankegulve i et loftsrum i Søren Papes lejlighed, at der ikke er en entrédør mellem Papes lejlighed og et fællesrum – og at Pape i sin tid som borgmester ikke 'fordyrede' administrationen, men at der var en 'forøgelse af ledelse og administration'.

»Det er en del af spillet. Jeg forstår godt, Konservative er pressede, og nu bruger de det så til at sige, at der er fire forsider med fejl, men det er bare ikke rigtigt,« siger Ekstra Bladets chefredaktør.

Til gengæld indrømmer han, at han godt kunne have brugt et andet ord end 'kampagne' om Ekstra Bladets historier om Søren Pape.

»Det er jo et upræcist udtryk. Jeg burde have sagt en artikelserie eller en serie af afsløringer. Jeg kan blankt afvise, at vi kører en hetz.«

Britt Bager afviser, at partiet blot forsøger at så tvivl om Pape-historierne for at redde nogle stemmer i valgkampen.

»Jeg synes, det er en skændsel for demokratiet, at Ekstra Bladet midt i en valgkamp går ind og er så meget part i en sag.«