Den radikale profil, Christian Friis Bach, anede intet om, at Sofie Carsten Nielsen ville trække sig som politisk leder for Radikale Venstre.

»Jeg er i chok over, at Sofie trækker sig. Det er jeg meget ked af,« siger han til B.T.

Sofie Carsten Nielsen har netop meddelt, at hun træder tilbage efter et katastrofalt dårligt valg for Radikale Venstre, som er blevet mere end halveret.

Christian Friis Bach, der er tidligere udviklingsminister, bliver en del af den nye radikale gruppe på Christiansborg. Det er bekræftet, at han kommer ind, oplyser han til B.T.

Han er ærgerlig over, at det bliver uden Sofie Carsten Nielsen.

»Jeg synes, at hun har været en stærk og dygtig leder og har en klar linje. Hun har kæmpet og knoklet, og derfor er jeg rigtig ked af det,« siger han.

Sofie Carsten Nielsen begrunder beslutningen med, at tallene taler sit tydelige sprog: At der ikke er tillid til hende som leder.

»Vi har jo godt kunnet mærke, at det har været svært i den her valgkamp, og vi er gået meget markant tilbage. Det er det, hun tager konsekvensen af,« siger Christian Friis Bach.

Christian Friis Bach forventer, at Radikale Venstre vil holde gruppemøde torsdag. Adspurgt, om han også forventer, at en ny formand bliver valgt torsdag, svarer han:

»Det bliver vi jo nødt til. Der er vigtige forhandlinger,« siger han.

Det er sandsynligt, at næstformand Martin Lidegaard kommer til at overtage posten efter Sofie Carsten Nielsen. De to kæmpede om posten for to år siden.

Christian Friis Bach vil ikke svare på, hvem han ser som bud på en ny politisk leder.

»Det vil jeg slet ikke udtale mig om her. Det tager vi stille og roligt i gruppen,« siger han.

Kan der blive kampvalg mellem dig og Martin Lidegaard?

»Det tror jeg sådan set ikke.«

Men kunne du selv være interesseret i at overtage posten som politisk leder?

»Det forholder jeg mig slet ikke til. Nu vil jeg lige sunde mig oven på det her,« siger han.

Christian Friis Bach sad i Folketinget for Radikale fra 2011 til 2014.

Han trak sig som udviklingsminister i november 2013 oven på GGGI-sagen, fordi han var blevet gjort opmærksom på, at han havde givet forkerte oplysninger til Folketinget.