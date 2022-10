Lyt til artiklen

Hvis ældreminister Astrid Krag selv skal sige det, har hun gjort rigtig meget for landets ældre.

På trods af alle de mange gode ting, som den socialdemokratiske regering ifølge Astrid Krag har gjort for de ældre de sidste tre og et halvt år, så er man dog ifølge ministeren »endnu ikke i mål«.

En vurdering, mange nok vil være tilbøjelige til at give hende ret i, særligt efter at have set TV 2s dokumentar om voldsomme omsorgssvigt af ældre på plejehjemmet Nørremarken i Køge.

En by, hvor Socialdemokratiets næstformand Marie Stærke er borgmester, og som ligger i Astrid Krags valgkreds.

Da B.T. forsøger at få Astrid Krag til at forklare, hvad regeringen egentlig har gjort for de ældre, er det første hun nævner, at regeringen har sat flere penge af til området end den borgerlige regering.

»Det handler om, hvad det er for en grundlæggende prioritering, man har af ældreområdet. At man er villig til at lade pengene følge med, at der kommer flere ældre,« siger Astrid Krag.

At den socialdemokratiske regering skulle have brugt flere penge på de ældre, er dog en sandhed med modifikationer.

Faktisk har den i flere tilfælde sat færre penge af, end da Thyra Frank var ældreminister i VLAK-regeringen. Det viser en gennemgang, som professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Jes Søgaard, har foretaget for B.T.

Astrid Krag var ellers i sin tid som ældreordfører flittigt ude med riven efter netop Thyra Frank, som hun beskyldte for at skære ned og svigte de ældre.

Astrid Krag, hvordan kan de ældre derude mærke, at der er noget, der er blevet bedre med dig som ældreminister?

»For det første ved at der ikke har været store besparelser ude i kommunerne. Vi har løftet kommunernes økonomi med mere end seks milliarder kroner, og vi har sat rigtig meget i gang.«

Så er der ikke ét eneste år, hvor I har givet færre penge til de ældre end under Thyra Frank?

»Nej, og det hænger sammen med den måde, man kigger på tallene på. Jeg tror, det tal, du tænker på, er, hvis man sammenligner 2019 med vores første finanslov, så var det valgår, hvor den borgerlige regering derfor brugte flere penge på ældreområdet.«

Vi kigger på Finansministeriets tal. Du holder alligevel fast i, at du har givet flere penge hvert år i forhold til Thyra Frank?

»Ja, vi har løftet med demografien hvert eneste år, og vi har lagt penge oveni.«

Men Astrid Krag, vi har forelagt det her for eksperter og derudover talt med Ældre Sagen. De er ikke enige med dig i, at du konsekvent har sat flere penge af. Tager de fejl?

»Vi kan i hvert fald se på tallene, at vi har lavet et markant løft af kommunernes økonomi, hvor en del går til ældreplejen.«



Ældre Sagen har også sagt til os, at der ikke har været meget andet end »snak, snak og snak« fra jer i regeringen i de sidste tre og et halvt år. Hvad siger du til det?

»Det kan jeg ikke genkende. Vi har løftet ældreområdet grundlæggende, og vi har løftet økonomien på alle vores finanslove. Vi har også sat gang i den mest vidtgående frisættelse af kommunerne nogensinde.«

Da Thyra Frank var ældreminister, kritiserede du hende for kun at have ét lovforslag på programmet et år. Da du selv bliver ældreminister, har du året efter selv kun ét på programmet. Hvordan hænger det sammen?

»Det er jo ikke alle forandringer, der skal laves med lovforslag. Derudover sætter jeg gang i en række ting allerede ved den første finanslov, jeg laver.«

Men ved Thyra Frank var lovforslag åbenbart noget, man målte på. Er det så bare noget andet, når det er dig?

»Nej, sådan synes jeg ikke, det er.«

