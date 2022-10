Lyt til artiklen

Partilederdebatten blev søndag aften pludselig afbrudt af klimaaktivister, der råbte Koncerthuset op som 'naturens stemmer'.

Nu tyder noget på, at det ikke var sidste gang.

Klimaaktivisterne, der går under navnet Extinction Rebellion, blev kort efter episoden smidt ud af Koncerthuset og eskorteret væk af politiet.

Søndagens optrin fik blandt andre De Konservatives Søren Pape Poulsen til at gå ned til demonstranterne og udbryde: »Sæt jer ned, og opfør jer ordentligt! I ødelægger demokratiet.«

Og mandag aften er der igen partilederdebat, som bliver vist på TV 2. Derfor har B.T. spurgt 'naturens stemmer', om de vil gentage optrinnet.

»Det må man vente med at se. Vi kom med en advarsel i går – og vi er kede af, at man ikke kunne se, hvad vi havde skrevet på bannerne.«

»Vi har brug for at komme ud med et budskab – og der skal sådan nogle ting til, at vi bryder igennem,« fortæller Frej Schmedes, der var én af dem, der afbrød søndagens debat.

Han fortæller, at organisationens formål med at afbryde politikerne er at få et borgerting i demokratiet – og »give de folkevalgte, der leder os mod massegravene, fordi vi er på vej mod et økokollaps«, en advarsel.

B.T. har spurgt TV 2, om de har forberedt nogen særlige tiltag for mandagens debat oven på klimaaktivisternes afbrydelse søndag.

»Det er ikke samme setup som i går, fordi der ikke er publikum til debatten.«

»Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at TV 2 er i tæt kontakt med myndighederne vedrørende sikkerheden ved alle vores events – og i denne forbindelse også med Christiansborg,« oplyser TV 2 i et skriftligt svar til B.T.

Valgkampens sidste debat bliver sendt mandag aften klokken 20 – 12 timer inden de første valgsteder åbner og sætter det første punktum i en fire uger lang valgkamp.

