Enhedslisten afviser at have lagt pres på Mette Frederiksens regering for at sende tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen hjem.

Det var udelukkende regeringens egen beslutning, siger Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, i et interview med B.T.

»Det er regeringen, der har håndteret den sag og besluttet, hvad der skulle ske. Det har vi ikke blandet os i.«

I sin nye bog 'Spionchefen – erindringer fra celle 18' påstår Lars Findsen, at den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen skulle have hjemsendt ham med begrundelsen om, at hun skulle kunne »tælle til 90«.

En påstand, der insinuerer, at regeringen var i fare, hvis den ikke hjemsendte FE-chefen. At der lå et politisk pres på regeringen.

Men hos Enhedslisten afviser man blankt at have haft en finger med i spillet i den beslutning.

»Det var regeringens egen beslutning at sende Lars Findsen og andre embedsfolk hjem,« forklarer Mai Villadsen.

Men når Trine Bramsen angiveligt siger, at hun 'skal kunne tælle til 90', så er det jo blandt andet Enhedslisten, hun tænker på. Har I truet med at vælte regeringen, hvis Lars Findsen ikke blev hjemsendt?

»Nej, vi har ikke truet med at vælte regeringen i den her sag, og vi har ikke lagt noget pres på regeringen.«

Alligevel var beslutningen om at hjemsende blandt andre FE-chefen »klog« og »helt rigtig«, understreger Mai Villadsen.

»Vi synes, at det var meget fornuftigt, at man tog den kritik af en potentiel ulovlig overvågning alvorligt, men det er regeringen, der håndterer medarbejdersager,« slutter hun.

Tidligere forsvarsminister Trine Bramsen har mandag afvist, at beslutningen om at hjemsende FE-chefen var et resultat af »politisk forfølgelse«.

På begge fløje af dansk politik er der opbakning til at indlede en kommissionsundersøgelse af sagen, inden straffesagen mod Lars Findsen er afsluttet.

