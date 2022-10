Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

SF har en plan.

En plan om at 'beskytte 200.000 hektar og binde staten til at beskytte dem ved lov,' fremgår det af et Facebook-opslag fra den lukkede gruppe 'SF Medlemsforum.'

Forslaget er bakket op af Socialdemokratiet, Radikale og Enhedslisten, lyder det videre i opslaget, men det er 'fortrolig info,' skriver partiformanden Pia Olsen Dyhr. Medlemmerne skal altså ikke tale om forslaget, før de 'ser meldingen i pressen'.

Ifølge opslaget 'bliver det forbudt at sprøjte' på arealerne, og det skal samtidig undersøges, om de 200.000 hektar skal 'udlægges som skov eller anden natur.'

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra politisk ordfører Karsten Hønge, klimaordfører Rasmus Nordqvist og fra SFs presseafdeling, men uden held.

De 200.000 hektar svarer til at reducere landbrugets areal med 15 procent. Forslaget blev offentliggjort torsdag. Der blev det dog ikke meldt ud, at Socialdemokratiet, Radikale og Enhedslisten støtter det.

»Vores drikkevand herhjemme er unikt, men det er også hårdt truet. Hvis de kommende generationer også skal kunne drikke et glas rent vand, skal vi beskytte det meget bedre. Kemikalier og sprøjtegifte hører ikke hjemme i vores vand, sagde Pia Olsen Dyhr i den forbindelse.

B.T. arbejder fortsat på at få en kommentar.