»Ved du, hvad du vil stemme?«

Rasmus Jarlov (K) stillede det helt almindelige spørgsmål, da han mødte en ældre herre på gaden under sin valgkampagne. Det overraskende svar gav Jarlov røde ører.

For hvad K-profilen ikke havde bemærket, var, at det ikke var en helt almindelig vælger, han var stødt på:

»Det tror jeg nok. Jeg har været medlem af Folketinget i 21 år og forsvars- og udenrigsminister,« lød den ældre herres svar.

»Mig: Leder efter et musehul,« skriver Jarlov på Twitter om sin umiddelbare reaktion.

Her deler han også et billede af sig selv og den ældre herre, som er ingen ringere end den tidligere minister og næstformand for Socialdemokratiet Kjeld Olesen.

Han var medlem af Folketinget for Socialdemokraterne fra 1966 til 1987. Fra 1971 til 1973 var han forsvarsminister, fra 1975 til 1975 bestred han posten som minister for offentlige arbejder, og endelig var Kjeld Olesen udenrigsminister i perioden 1979-82.

Mig: Ved du, hvad du vil stemme?



“Det tror jeg nok. Jeg har været medlem af Folketinget i 21 år og forsvars- og udenrigsminister”



Mig: Leder efter et musehul. pic.twitter.com/dmKD3rGzmg — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) October 17, 2022

Kjeld Olesen har også været sit partis politiske ordfører.

Rasmus Jarlov – der også har en fortid som minister, idet han var erhvervsminister fra 2018 til 2019 – skriver ikke, hvem 90-årige Kjeld Olesen vil sætte sit kryds ved, men mon ikke Socialdemokratiet er et godt bud?

Flere roser Rasmus Jarlov for det selvironiske tweet.

Arkivfoto af Kjeld Olesen fra hans tid som udenrigsminister. Foto: Knud Henrichsen/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Kjeld Olesen fra hans tid som udenrigsminister. Foto: Knud Henrichsen/Ritzau Scanpix

»Det her er altså et klasse-tweet, Rasmus Jarlov. Klasse-tweet. Og max god stil,« skriver Alternativets Uffe Elbæk.

I tråden under sit tweet bemærker Jarlov i øvrigt, at det ikke er første gang, han er blevet overrasket af en ældre vælger.

»Dig kender jeg godt. Du smadrede et vindue i mit hus med en fodbold, da du var dreng. Det var dyrt, men dine forældre betalte heldigvis,« lød det således fra en ældre vælger, da Jarlov var på gaden under sidste valgkamp.

