Pludselig rejste en række demonstranter sig op under »Demokratiets aften«, der løber over skærmen på DR denne aften.

Der lød lyde fra en fløjte.

»Advarsel, advarsel,« lød det fra en mandestemme.

Reaktionen fra Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, kom hurtigt. Og hurtigt spredte der sig også buh-lyde i DRs koncertsal, hvor debatten bliver holdt.

»Gå nu hjem med jer! Vi gider ikke det der pjat, vi står lige og har en debat.«

Demonstranterne råbte. Højt. Endda så højt, at Sikandar Siddique ikke kunne høre ordene fra værten, Kåre Quist.

»Økokollaps,« stod der på et af de gule bannere. »Sig sandheden«, stod der på et andet. »Væksten skal ned«, stod der på et tredje.

De Konservatives formand, Søren Pape, forlod sin pult og gik råbende ned til demonstranterne:

»Det er demokratiets aften, I ødelægger demokratiet. Hvad bilder I jer ind?«

Han endte med stå omtrent en meter fra en af demonstranterne. Med en strakt pegefinger foran sig irettesatte han demonstranterne, før han vendte tilbage til sin pult.

»Sæt jer ned og opfør jer ordentligt!«

Demonstranter rejste sig op, netop som debatten sporede sig ind på emnet klima. Og det sker, samme dag hvor mange tusind danskere stimlede sammen på gaden for fredeligt at sætte fokus på klimaet til Folkets Klimamarch.

Det viser sig, at det er gruppen Extinction Rebellion, der står bag afbrydelsen under »Demokratiets aften«.

Det har de efterfølgende oplyst i en e-mail til Ritzau, ligesom de har sendt en pressemeddelelse til Berlingske.

Her oplyser de, hvilken advarsel det var, de kom med. De skriver også, at de havde medbragt gule dommerkort og dommerfløjter med.

»Vi står i et økokollaps. Mennesker dør, naturen bliver dræbt. Kære Danmark, systemet er itu. Det skaber ikke handling, men bevarer status quo. Indfør borgerting med reelt mandat, der tør gøre Danmark til klimavenlig stat. Klimaretfærdighed! Væksten skal ned!« skriver Extinction Rebellion i en pressemeddelelse.

B.T. skriver, at demonstranterne blev eskorteret ud af politiet, mens de sang. Desuden råbte de angiveligt, at »naturens stemmer skal også høres i et demokrati«.

Det er samme gruppe, som afbrød en partilederdebat på Folkemødet på Bornholm.

Til den lejlighed havde de skilte med og holdt efterfølgende en tale fra scenen, hvor de talte dunder for klimaet.

Extinction Rebellion er et globalt aktivistnetværk, som bliver ved med at vende tilbage med nye aktioner og klimaprotester.

Senest har de sprøjtemalet et udstillingslokale med Aston Martin-biler i London, ligesom to aktivister fra gruppen limede sig fast til et Picasso-maleri i Australien.

Denne artikel er fra Berlingske.