Går du efter den afstumpede, skæve agurk, når du står i grøntafdelingen nede i dit lokale supermarked? Eller vil du helst have den, der er allermest jævn og lige?

De fleste har det med at vælge sidstnævnte, hvilket er grunden til, at flere tusinde ton ‘grimme’ grøntsager bliver kasseret i industrien hvert år - selv om de ellers intet fejler. Det vil man nu forsøge at gøre noget ved hos Rema 1000.

I samarbejde med organisationen Stop Spild af Mad samt gartnerierne Alfred Pedersen & Søn og Gartneriet Østervang Sjælland starter supermarkedskæden således et nyt initiativ, hvor man hele sommeren kan købe de grimme grøntsager, der normalt ville blive sorteret fra, til billigere penge.

»De uperfekte og skæve grøntsager smager ligeså godt som de pæne og lige. Vi har i mange år været store fortalere for at denne slags grøntsager bør sælges i de danske supermarkeder. Det vil både være med til at mindske spild i primærproduktionen og samtidig skabe vækst til fødevaresektoren,« siger bestyrelsesformand i Stop Spild af Mad, Selina Juul, i en pressemeddelelse.

Hvad gør du, når du står i supermarkedet?

For hver af de uperfekte grøntsager, der bliver solgt, vil Rema 1000 donere 12,5 øre til organisationen. Det samme vil de to gartnerier gøre, hvilket vil sige, at hver solgte grøntsag indbringer 25 øre til arbejdet mod madspild.

Tonsvis af mad går til spilde

Ifølge en rapport fra 2016 fra Nordisk Ministerråd er der årligt et spild på 33.000 tons grøntsager i dansk landbrug - blandt andet grundet misvækst.

Rema 1000 vil i første omgang sælge misdannede agurker, tomater og peberfrugter i enkelte af kædens 308 danske butikker. På sigt håber Selina Juul dog, at de bliver fast sortiment i alle landets dagligvarebutikker.

»Man har ment, at folk ikke ville have dem, men vi tror, at den opfattelse er forældet. Den franske supermarkedskæde Intermarché har i flere år haft stor succes med at sælge frugt og grønt, som ellers ville være blevet smidt ud,« siger hun til Politiken.

Besparelsen på 2. klasses-produkterne, som Rema 1000 kalder dem, vil blive solgt til en pris på omkring 15 procent under det, man tager for tilsvarende produkter i kategorien 1. klasse.