Hygiejnen lod noget tilbage at ønske, da Fødevarestyrelsen besøgte Paradis Is' forretning på Vesterbros Torv for nylig.

Selv om Fødevaretilsynet allerede ved sit besøg i april gjorde Paradis Is opmærksom på, at de ansatte skal have adgang til at vaske hænder med sæbe og engangspapir til at tørre hænderne i, er det stadig ikke tilfældet. Det kunne styrelsen konstatere ved sit besøg i forretningen 22. maj.

Men det er ikke den eneste klamme opdagelse, tilsynet gjorde under kontrolbesøget.

'På gulvafløbets rist i produktionskøkken ligger rester af snavs. Indvendige kanter i opvaskemaskine fremstår med orange belægninger af okker. Der blev vejledt om forholdet ved sidste kontrolbesøg, virksomheden oplyser de har fået en ny opvaskemaskine. Gummilister i kølediske i salgsområde frastår med sorte belægninger af snavs,' står der i kontrolrapporten, der er forsynet med en smiley af den sureste slags.

Trods indskæpelse ved forrige besøg har Paradis Is heller ikke udbedret en gummiliste i et køleskab i produktionskøkkenet, som holdes sammen med gaffatape. Helt tilbage i april sidste år blev Paradis Is første gang gjort opmærksom på manglen, som nu udløser en bøde på 5.000 kroner.

Ifølge loven skal kontrolrapporten hænges synligt, så forbrugerne kan læse begge sider. Det var ikke tilfældet. Kun side 1 kunne læses, men da det er her, sanktionerne står, bærer tilsynet over med Paradis Is på dette punkt.

Ifølge kontrolrapporten har Paradis Is ikke nogen kommentarer til manglerne. Over for BT vil kommerciel dirketør i Paradis Is, Søren Falck Hansen, dog gerne beklage den sure smiley.

»Det er ikke godt nok. Det må vi bare erkende. Det er ikke noget, der reflekterer den standard, vi har i resten af kæden, og derfor har vi sørget for, at butikken på Vesterbros Torv har fået udbedret de mangler, tilsynet har. Vi har endnu engang indskærpet over for alle butikker, at alle regler skal overholdes,« siger han.

Alle Paradis Is' 46 butikker drives på franchisebasis, hvor den enkelte butikschef selv ejer butikken. Flere af butikkerne har en elite-smiley - og butikken på Vesterbros Torv er den eneste, der har fået en sur smiley i det seneste kontrolbesøg.