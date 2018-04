Din bøf eller bolognese bliver ikke bedre af magert kød - tværtimod, siger ekspert.

Hvis man hører til de kødspisere, som sværger til magert kød, er man på galt spor. I hvert fald, når det handler om hakket oksekød.

En høj fedtprocent betyder nemlig ikke et ringere måltid - nærmest tværtimod, siger slagter og kødekspert Michael Museth.

Mandag morgen fortalte han i programmet 'Go' morgen Danmark', at han selv foretrækker kød med masser af fedt, når han skal stege en bøf, og han uddyber over for BT:

»Når man laver en burger, synes jeg, en høj fedtprocent giver en bedre burger. Den bliver mere saftig. Fedtet smelter ned og forsvinder , og afgiver en masse dejlig smag i processen. Til kødsauce vælger jeg også fedt kød, fordi det smelter ned og afgiver en lækker smag«, siger Museth, der driver Folkets Madhus i København.

Hvis man går efter det magre kød af sundhedshensyn, anbefaler han, at man finder et andet sted at skære på fedtet.

Hvad angår kvaliteten af kødets smag, skal man i stedet for sætte sig ind i, om kødet har fået lov til at hænge ordentligt til tørre efter koens slagtning.

»Det er meget afgørende for oksekød, at det har fået lov til at hænge 14 dage. Det bliver mere mørt og intenst i smagen. Kød, der ikke har hængt, er mere vandholdigt, og opfører sig som om, det koger. Det ønsker man ikke«, siger Michael Museth.

Man kan normalt ikke se på pakken, om kødet har fået lov til at hænge, men et godt råd er at spørge slagteren.

»Tommelfingerreglerne er, at kødet som regel altid har hængt på små slagtehuse, og generelt aldrig på de store slagtehuse. Samt at hvis din slagter ikke ved, om det har hængt, så har det nok ikke«, siger Michael Museth.

