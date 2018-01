Flere end 100 restauranter i Danmark.

Det er målet for pizza-kæden Domino’s Pizza, der dermed vil blive landets største fastfood-kæde.

I det netop præsenterede årsregnskab skriver selskabet bag pizzakæden, der har hovedsæde i Roskilde, at omsætningen er steget fra 72.9 millioner kroner til 91,6 kroner.

Det er fjerde år i træk med voksende omsætning på mere end 25 procent, og det er da derfor også en optimistisk direktør, der spår fortsat vækst.

Se billederne: Dansk supermodel venter nøgen på pizza

‘At øge antallet af Dominos-butikker er centralt i vores forretningsplan og følger vores vision om at blive fastfood-operatør i Danmark med flere end 100 butikker. Vi er opmærksomme på, at denne accelererede ekspansion har krævet og vil kræve tid og investering. Vi forbliver overbeviste om muligheden, som også er dokumenteret af vores virksomhed,’ står der i regnskabet, som øverste mand i kæden, Gustave Geisendorf, har skrevet under på.

‘Vi har i løbet af året lavet materielle investeringer i vores forsyningskæde og logistiske infrastruktur, og vi har nu kapacitet i vores Roskilde-forsyningskæde til omkring 100 butikker,’ står der videre.

Domino's Pizza har i øjeblikket 30 restauranter i Danmark, og der er således et stykke op til de øvrige fastfood-giganter, McDonald’s, Burger King og Sunset Boulevard, der har henholdsvis 89, 45 og 41 restauranter i Danmark. Men kæden forventer at kunne åbne mellem seks og otte restauranter om året, fremgår det af regnskabet.

Dominos Pizza vil således med en udvidelse på syv restauranter i gennemsnit om året nå de magiske 100 om ti år.