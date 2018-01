Du har sikkert prøvet at sidde stopmæt til et middagsselskab, men alligevel formaste dig til at snuppe et stykke kage til kaffen. »Der er altid plads til lidt dessert,« siger man jo - men den er faktisk god nok. Maven finder nemlig ekstra plads til de søde sager.

Det fastslår professor emeritus ved Universitetet i Bergen, Arnold Berstad over for TV 2 Norge.

Han er tidligere overlæge ved gastroenterologisk afdeling, hvor man beskæftiger sig med fordøjelsessystemet, på Haukeland Universitetssygehus. Her har han blandt andet beskrevet, hvordan mavesækken er meget fleksibel.

Når du har spist dig mæt, kan mavesækken derfor alligevel finde plads til desserten, fordi sukkeret i en dessert stimulerer en refleks, som udvider din mavesæk.

»Dessert vil på den måde kunne reducere trykket i mavesækken og mindske mæthedsfølelsen. En sød dessert får altså mavesækken til at rumme mere, og vi kan spise lidt mere uden at opleve ubehag,« siger Arnold Berstad til TV 2 Norge.

Hvor mæt du føler dig efter et måltid handler om trykket i din mavesæk. Hvis din mave fungerer som den skal, vil den derfor udvide sig, når du spiser, og du vil blive mæt på en behagelig måde. Grundet alt det sukker og sukkervand en dessert indeholder, vil desserten dog tage en såkaldt 'genvej' gennem mavesækken, forklarer Berstad.

Hvis mavesækken ikke fungerer, som den skal, er det imidlertid ikke sikkert, at dessert giver dig en behageligere mæthedsfornemmelse. Hvis man eksempelvis har gennemgået en fedmeoperation kan den naturlige regulering i mavesækken blive forstyrret.