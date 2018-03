Tillykke til en gammel klassiker. McDonald's ikoniske Big Mac har i år 50 år på bagen.





I de 50 år, der er gået fra Big Mac'en kom på menukortet hos McDonald's, er opskriften på den legendariske burger forblevet den samme verden over: En sesambolle skåret i tre dele, to saftige bøffer, et par skiver pickles, salat, løg, cheddarost i skiver og ikke mindst signaturdressingen - Big Mac sauce.



Og hvorfor egentlig ændre på en klassiker?



McDonald's anerkender at Big Mac'en efter 50 år stadig trækker sultne, burgerelskende kunder til butikken, og derfor lancerer de i anledning af jubilæet nu en »ny« udgave - Grand Big Mac.



Grand Big Mac afviger ingrediensmæssigt ikke fra den almindelige Big Mac, men er, som navnet indikerer, en mega-udgave af klassikeren.





Den skarpe burger-spiser vil måske vide, at det egentlig ikke er første gang, at Grand Big Mac'en er at spotte på menukortet. I 2015 blev den solgt i to kampagneperioder, hvor efterspørgslen var kæmpestor. Jubilæumsudgaven kommer denne gang også kun i en begrænset periode, nemlig fra 22. marts til 16. maj.I samme omgang gør McDonald's det også muligt for gæster at tilkøbe Big Mac saucen som selvstændig dip. Saucen vil altså ikke udelukkende være helliget burgeren, men kan nu også kombineres med deres pommes frites, McNuggets og andre burgere.