En stort anlagt kampagne fra Arla får kritik og mødes nu med en landsdækkende modkampagne.

Det er nemlig faldet ‘Mad med Medfølelse, Danmarks veganske forening,’ for brystet, at mejerigiganten skriver på sin hjemmeside, at danskernes viden om sundhed er baseret på ‘myter, personlige anekdoter og pseudovidenskab,’ der ‘fylder mindst lige så meget som fakta.'

‘Mad med Medfølelse’ langer ikke mindst ud efter, at Arla, ifølge den veganske forening, på Facebook insinuerer, at danskerne, ved at fravælge mælken, går glip af vigtige næringsstoffer.

‘Mælk uden mælk. Slip for mælkeskæg og andet godt. Helt uden fare for næringsstoffer. Fri for calcium, protein og vitamin B12,’ lyder det på koncernens profil på det sociale medie.

»Det er misvisende og skal ikke stå ubesvaret hen. Man kommer ikke til at mangle de her ting, hvis man ikke drikker mælk. Vi vil gerne ud med et budskab om, at vi synes, det er forkert at påstå sådan,« siger næstformand i ‘Mad med Medfølelse,’ Thomas Erex.

Han fortæller, at foreningen på to dage har samlet 26.000 kroner sammen fra private donationer. Pengene skal gå til en helsidesannonce i en landsdækkende avis i den kommende uge. Af hensyn til igangværende forhandlinger med forskellige bladhuse vil Thomas Erex ikke oplyse, hvor danskerne kommer til at møde annoncen med veganernes modsvar.

Hvilken slags mælk drikker du?

Fødevarestyrelsen vil ikke opfordre til at droppe mælk, da der er risiko for, at man ikke får de vitaminer og mineraler, som der er i mælk. Lader man alligevel mælken blive i køleskabene i supermarkedet, når man handler, bør man overveje kosttilskud med calcium og B12-vitaminer, lyder rådet fra ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen Trine Enevold Grønlund ifølge tv2.dk.

Er mælk sundt? Mejeriprodukter indeholder både protein og mange forskellige vitaminer og mineraler og er blandt andet også en vigtig kilde til calcium. Men mejeriprodukter indeholder også mættet fedt, som i for store mængder kan øge risikoen for livsstilssygdomme. Der er plads til de fede mejeriprodukter i en varieret kost, men kun en gang imellem. Når du vælger de magre varianter af mejeriprodukter frem for de fede, får du produkternes gode næringsstoffer, men mindre mættet fedt. 1/4-1/2 liter mælkeprodukt dagligt er passende i forhold til danske madvaner. Når du spiser sundt, er der også plads til en til to skiver mager ost svarende til ca. 25 gram. Kilde: Fødevarestyrelsen

Ifølge Thomas Erex skal det råd dog forstås i en sammenhæng.

»Fødevarestyrelsen udtaler sig på baggrund af, at det er en stor del af vores madkultur at drikke mælk. De fleste mennesker i verden drikker ikke mælk. Man kan i stedet spise mandler, havregryn og grønkål og ellers sørge for at spise varieret. Sværere er det sådan set ikke,« siger han.

Arla har over for BT ikke ønsket at kommentere modkampagnen.

I en mail skriver kommunikationsdirektør Kasper Ibsen Beck dog følgende:

'Mælk er en 'superfood', der indeholder en unik sammensætning af næringsstoffer, herunder calcium, protein, vitamin B2, vitamin B12, kalium, fosfor og jod, som er blandt de mange næringsstoffer, mennesker har brug for. Men man kan sagtens leve uden mælk og mejeriprodukter – men så skal man f.eks. spise 800 gram broccoli for at få samme mængde calcium, som et glas mælk indeholder. Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen mager mælk og mejeriprodukter som en del af de officielle kostråd, fordi mælk er en multifunktionel, naturlig råvare, som kan gøre det nemt for mennesker at indtage disse næringsstoffer som en del af en varieret kost.'