De danske supermarkeder er begyndt at bugne med flere og flere veganske produkter, der efterligner 'normale' varer. Men nu møder blandt andet plantefarsen fra Netto samt sojamælken og smør baseret på planteolie stor kritik fra flere eksperter.

En af dem, der kritiserer produkterne, er tv-kokken og debattøren Nikolaj Kirk, der tidligere på året på Instagram harcelerede over Nettos plantefars, der imiterer hakket oksekød med sojaprotein, hvedeprotein, gluten, maltodextrin, aromastoffer og stabilisator.

»Der, hvor det kammer helt over for mig, er, når der kommer en ny ’plantefars’, der bliver solgt som et frisk produkt, og som om det nærmest er lavet af friske råvarer. Jeg elsker det vegetariske og veganske køkken. Min anke er, at man skal bare vide, hvad man spiser, og når disse produkter lanceres som friske naturlige produkter, synes jeg, det er et problem«, siger Nikolaj Kirk til Politiken.

'Kunstige' produkter

Dansk Supermarked afslørede for nylig, at deres plantebaserede fars storsolgte i de mange Netto- og Føtex-butikker. Samme Føtex fortalte, at deres nye veganske æg blev revet ned fra hylderne. Og i en ny Coop-analyse viste det sig, at 28 procent af danskerne har kødfrie dage.

Men de 'nye' veganske mimik-produkter strider imod den danske tendens, hvor madvarer skal være transparente omkring deres indhold, mener fødevarepolitisk seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk Camilla Udsen.

»Der opstår nogle modstridende elementer i de her produkter. For hvis man skal lave produkter, der er kopier af traditionelle varer som kød og mejeriprodukter, vil det ofte blive relativt kunstige produkter set med mere traditionelle fødevareøjne. Der er mange tilsætningsstoffer i, du bruger ingredienser som palmeolie og kokosolie, som i mange andre sammenhænge er udskældt, du bruger sojaproteiner, der kan være genmodificerede og kommer fra den anden ende af Jorden, og som er i konflikt med tankegangen om uforarbejdet ægte mad«, siger Camilla Udsen til Politiken.

