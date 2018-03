Der er lagt op til en intens guldduel mellem Superligaens to førerhold fra Brøndby og FC Midtjylland, når mesterskabsspillet skydes i gang i denne weekend.

Søndag sender Brøndby-træner Alexander Zorniger sit hold på banen mod AaB i Aalborg i den første af ti kampe, der kan sende guldet til Brøndby.

For Zorniger er det helt afgørende, at hans spillere har det rette fokus i jagten på guldet.

- Vi siger til spillerne, at de ikke skal se på mesterskabsspillet som mere end den næste kamp.

- Det handler om én kamp og tre point. Det er det, vi går efter, siger Brøndby-træneren til klubbens hjemmeside.

Zorniger forventer en svær start på mesterskabsspillet mod AaB, der ikke har tabt i de seneste seks kampe.

- Folk taler måske om, at AaB ikke har tabt i de sidste seks kampe, men det er ikke så vigtigt. Vi har ikke tabt de sidste 22, men til gengæld har vi ikke vundet over AaB. De to gange, vi har mødt dem, har vi spillet uafgjort, siger tyskeren.

- AaB er et teknisk godt hold, der kan skabe målchancer gennem evner med bolden og ikke bare smide en lang bold op efter en hurtig angriber, så det bliver en interessant kamp, mener han.

FC Midtjylland indleder mesterskabsspillet tirsdag, når holdet gæster AC Horsens.

Brøndby og FCM har hver 60 point i toppen af tabellen. Brøndbys målscore er dog en anelse bedre.

FC Nordsjælland har på tredjepladsen 50 point.

/ritzau/