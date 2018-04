Det begynder at lugte ganske gennemtrængende af guld på den københavnske vestegn.

Brøndby fik søndag spillet en lille matchbold i fødderne, da FC Midtjylland snublede i Aalborg mod AaB, og den udnyttede de promte ved ude at vinde 4-3 over FC Nordsjælland.

De har i månedsvis efterhånden kørt et underholdende og uhyre tæt parløb med deres jyske rivaler, men begynder nu stille og roligt at trække fra. Med fem points afstand og en væsentlig bedre målscorer har Brøndby med skabt sig det største forspring hidtil i sæsonen. Alligevel afviser træner Alexander Zorniger al snak om afgørelse:

»Vores udgangspunkt er bedre, end det var, da ugen begyndte, men det her er kun en pause i mesterskabskampen. Vi har så mange hårde kampe foran os. Nu møder vi FC Midtjylland igen, og de kommer ikke til at miste pusten. Vi skal også til København og så møder vi Midtjylland endnu engang, så vi kan nemt miste point i de tre kampe. «

Det, der dog bør gøre Brøndby-træneren ganske fortrøstningsfuld er, at hans mandskab har udviklet en imponerede evne til at tage modet fra sine modstandere netop som de tror, de har krammet på de blå-gule. Det kan FC København og FC Midtjylland tale med om, og nu også FC Nordsjælland.

Hjemmeholdet begyndte opgøret mod Brøndby rigtig fornuftigt, og da først de fik spillet sig ud af Brøndbys indledende tryk, kom de frem til flere store chancer, men netop som Ernest Asante havde misbrugt den største, satte topholdet kniven ind.

Uret havde akkurat passeret det 19. minut, da topscorer Teemu Pukki sendt i dybden og køligt lagde bolden forbi Runar Alex Runarsson i FC Nordsjælland-målet.

Scoringen var en mavepuster for hjemmeholdet, men Brøndby var ikke færdig med at klemme luft ud af dem.

Bare fire minutter senere fordoblede Kasper Fisker med et tørt huk fra kanten af feltet, som et passivt forsvar kunne se pibe forbi sig og ind i nettet. 2-0 og game over - næsten.

FC Nordsjælland har mange juveler i sin trup, men den der glimter klarest er anfører Mathias Jensen. Han har evnerne til at skabe noget ud af ingenting, og det beviste han endnu engang, da elegant krøllede et frispark over muren og ned i det hjørne af målet, som Frederik Rønnow ikke kunne nå ned til. Det gav FC Nordsjælland nyt liv, men netop som de begyndte at skimte en udligning satte Brøndby endnu et slag ind på rette tidspunkt, da Kevin Mensah lavede et af sine sjældne mål lige før pausen.

Nordsjælland gav i anden halvleg comebacket et seriøst skud, men for tredje gang i kampen slog Brøndby myteriet ned med et mål i en af værternes bedste perioder.

Brøndby har nu vundet samtlige kampe i mesterskabsslutspillet og dermed også over alle fem modstandere. De har ikke tabt i 20 kampe, så far Zorniger er tilfreds:

»De kampe, vi har spillet, har været på så højt et niveau. Vi dominerede AaB og Horsens, vi kæmper os tilbage mod FC København og FC Midtjylland og tre dage senere formår vi at vinde her. Det er outstanding,« lød det fra

Tilfreds var hans kollega Kasper Hjulmand imidlertid ikke, for lige så kærkommen sejren var for Brøndby, lige så ondt gjorde den på FC Nordsjælland, der nu for alvor kan mærke FC Københavns ånde i nakken. De begyndte slutspillet med et forspring på seks point. Det er nu skrumpet til bare et enkelt:

»Vi har ikke vundet de mange tætte kampe, vi har spillet, og det er mega irriterende,« siger Kasper Hjulmand.

»Jeg vidste fra starten, at FC København ville komme flyvende i dette forår. vi har ventet på at Jonathan Amon og Godsway Donyoh ville blive klar, så det kunne give os noget ekstra offensiv power. De er ved at være der, så vi er klar på en slutspurt.«

Slutspurten kan starte, når Fc Nordsjælland i næste runde igen møde Brøndby.