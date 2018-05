FC Midtjylland hentede ni point mere end Brøndby i sæsonens sidste fire kampe, og det afgjorde guldkampen.

København. Brøndby-træner Alexander Zorniger vil bruge sommerpausen til at analysere slutningen af sæsonen for at finde ud af, hvad der gik galt i de sidste fire kampe, så FC Midtjylland endte med DM-guldet.

Brøndby havde spillet 27 kampe i træk i Superligaen uden nederlag, inden de sidste fire spillerunder endte med tre uafgjorte kampe og et nederlag.

I de kampe spillede Brøndby 1-1 ude mod FC København, tabte 0-1 hjemme til FC Midtjylland og spillede til slut 2-2 ude mod AC Horsens og 1-1 hjemme mod AaB.

Zorniger mener dog ikke, at de resultater isoleret set var en katastrofe.

- Hvis vi havde haft de resultater i starten eller midten af sæsonen, så havde folk ikke sagt noget til det. Vi mistede fem point mod AGF i efteråret, men det blev der ikke spurgt til.

- Vi har hentet 81 point i denne sæson, så det var en perfekt sæson, men bare ikke med det perfekte resultat til slut, siger Zorniger.

Tyskeren ærgrer sig dog over, at Brøndby smed en 2-0-føring i de sidste minutter ude mod AC Horsens i fredags.

- Vi kunne have spillet bedre kampe til slut. Vi må tale om analysen og konsekvenserne af analysen, når jeg er tilbage fra ferie, siger Zorniger.

Måske blev flere af holdets unge og mere uerfarne spillere bange for at tabe, da det spidsede til.

- Det kan være en forklaring. Unge spillere udgør stadig rygraden af vores hold. Som Christian Nørgaard, Hany Mukhtar eller Simon Tibbling. Og selv vores ældre spillere har ikke prøvet det før.

- Men jeg vil ikke bebrejde spillerne, fordi de har hentet 81 point. Men de er bare ikke blevet mestre, siger Zorniger.

Han medgiver, at sport også er et spørgsmål om mental styrke og antyder, at der manglede noget på den konto i de sidste fire kampe.

Zorniger gentager dog også sin kritik af strukturen i ligaen, der ville det sådan, at Sønderjyske i grundspillets 26. og sidste spillerunde havde mest gavn af at tabe ude mod FCM.

- Jeg har stadig lidt vrede i mig. For man skal åbenbart have den rette modstander på rette tidspunkt. Og FCM mødte jo Sønderjyske i 26. spillerunde.

- Og man skal have de rigtige dommerkendelser, som vi blandt andet ikke fik hjemme mod FC Midtjylland, siger Zorniger.

Der lyder også kredit til FCM-træner Jess Thorup og en stikpille til de få fans, der i sidste uge dukkede op på Brøndby Stadion og så deres hold vinde 1-0 i den direkte guldduel.

- Hvis man er så tæt på hinanden til sidst, skal man have lidt held med sig. Men tillykke til Jess og FC Midtjylland og de 148 fans, der kom til den afgørende kamp i Brøndby.

- Når man ender med de point, som FC Midtjylland har her til sidst, så er man en mesterklub, lyder det fra Zorniger med henvisning til FCM's 85 point.

