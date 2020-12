Schalke henter schweizer ind som cheftræner. Christian Gross skal forsøge at få den kriseramte bundesligaklub på ret kurs.

Det meddeler Schalke, der ligger sidst i Bundesligaen - med blot fire point for 13 kampe, på Twitter.

Dermed gik tjansen ikke til den tidligere Brøndby-træner Alexander Zorniger, som ifølge tyske medier var én af topkandidaterne til jobbet.

66-årige Gross har senest stået i spidsen for saudiarabiske Al-Ahli, men har også en fortid i Stuttgart, Basel og Tottenham.

Han er kommet på noget af en opgave i Schalke. Den tidligere storklub er bare to kampe fra at tangere rekorden for flest kampe i træk uden sejr i Tysklands bedste række.

Den tilhører Tasmania Berlin, der i 1965/66-sæsonen ikke vandt i 31 ligakampe i træk. Schalke kom 19. december op på 29, da det mod Arminia Bielefeld endte 0-1.

Af samme grund er klubben fra Ruhr-distriktet begravet på Bundesligaens sidsteplads.

Gross er Schalkes femte cheftræner siden starten af 2019.

Her blev Domenico Tedesco fyret i marts, hvorefter Huub Stevens tog over midlertidigt, indtil David Wagner tiltrådte i juli 2019.

Han blev fyret i september i år, og så tog Manuel Baum over. Baum blev fyret 18. december, hvorefter Huub Stevens igen har ageret midlertidig træner indtil Christian Gross' ansættelse.

/ritzau/