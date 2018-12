I Alexander Zornigers første sæson som cheftræner i Brøndby, sæsonen 2016/17, endte Lyngbys oprykkerhold med at vinde bronzemedaljer, men ifølge Brøndby-træneren er Vejle Boldklub det bedste oprykkerhold i hans tid i dansk fodbold.

Det siger Zorniger til Brøndbys hjemmeside før søndagens udekamp mod Vejle, der ligger næstsidst i Superligaen.

»For mig er Vejle uden tvivl det bedste hold, der er rykket op i Superligaen i de to og et halvt år, år jeg har været i Danmark. Men Vejle har også et relativt ungt hold, og der har de måske savnet lidt erfaring, som kunne have sikret dem lidt flere point i Superligaen,« siger Zorniger:

»Det så vi senest, da Vejle spillede mod AGF i sidste runde (1-2-nederlag, red.), hvor de ellers spillede en virkelig flot kamp, men ikke fik et resultat med hjem.«

Af denne sæsons tre oprykkere er Vejle dårligst placeret i tabellen. Lige over Vejle ligger Vendsyssel, der også har 16 point, mens Esbjerg på femtepladsen har 26 point.

Tilbage i juli spillede Brøndby og Vejle 1-1 på Brøndby Stadion, og selv om Brøndby har tabt syv gange i Superligaen i denne sæson, var det i kampen mod Vejle, at Brøndby mødte det sværeste hold at spille imod, mener Zorniger.

ejle er et utrolig spændende hold, og jeg synes faktisk, de fortjener at ligge højere i tabellen, end de gør. De spiller virkelig underholdende med en klar og tydelig spillestil, og de har hidtil i sæsonen været det måske sværeste hold, vi har mødt.«

»Deres individuelle teknik er stærk, de har fart i deres spil med bolden og spiller med stor selvtillid, hvilket alt sammen er Adolfo Sormani (Vejles cheftræner, red.) klare aftryk.«

»Selv om Adolfo lige nu har karantæne, så har det ikke påvirket deres måde at spille fodbold på,« siger Brøndby-træneren.

Opgøret mellem Vejle og Brøndby sparkes i gang søndag klokken 18. Du kan følge kampen live her hos B.T.

/ritzau/