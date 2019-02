Southampton tabte 1-2 hjemme til Cardiff. Kenneth Zohore stod for den afgørende Cardiff-scoring i overtiden.

Southampton tabte lørdag overraskende med 1-2 hjemme til Cardiff i Premier League. Danske Kenneth Zohore stod for den afgørende scoring dybt inde i overtiden.

Opgøret var Cardiffs første efter fundet af Emiliano Salas lig.

Liget blev bjærget onsdag, mens det først torsdag blev bekræftet, at det var netop argentineren.

Lørdag handlede det derfor først og fremmest om at forsøge at koncentrere sig om fodboldkampen.

Kampen inkluderede hele tre danskere, som var i aktion.

Pierre-Emile Højbjerg var med i hele kampen for Southampton, som også benyttede Jannik Vestergaard i de første 72 minutter.

Angriberen Kenneth Zohore kom på banen for Cardiff efter 62 minutter ved stillingen 0-0 og endte med selv at skabe overraskelsen.

Sol Bamba havde bragt Cardiff foran efter 70 minutter, men Jack Stephens udlignede for hjemmeholdet et minut inde i overtiden.

Zohore slog til to minutter senere med et fladt spark inde i feltet til stor jubel for udeholdet.

Cardiff har nu 25 point efter 26 kampe, mens Southampton er placeret lige over nedrykningsstregen med 24 point efter 26 kampe.

