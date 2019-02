Cardiff-angriberen Kenneth Zohore blev lørdag noteret for sit første mål i den bedste engelske fodboldrække.

I sin tiende fodboldkamp i Premier League lykkedes det omsider Kenneth Zohore at komme på måltavlen.

Målet var nok til at skaffe Cardiff en kneben sejr på 2-1 ude over Southampton.

Lørdagens danskermål faldt i overtiden og var en forløsning for den tidligere FC København-angriber.

- Alle ved, at det har været et hårdt år for mig med skader og med ikke at spille så meget, så at komme ind og score det mål er stort for mig og holdet, siger Zohore ifølge BBC.

Southampton havde udlignet til 1-1 få minutter før Zohores afgørende scoring. Det gjorde glæden ved sejren endnu større.

- Det er en enorm stor sejr. Holdet spillede godt efter en hård uge, så det var godt at få de tre point.

- Vi gjorde det mange gange sidste år, så vi ved, at vi har det i os. Vi skal bare fortsætte, siger angriberen.

Zohore ønsker ikke, at al snakken skal handle om ham nu. Han fremhæver i stedet hele holdet.

- Det handler om holdånd nu, og hvordan vi spiller som et hold og ikke om individuelle spillere, siger Zohore.

/ritzau/