Professionelle fodboldspillere er nok ikke dem, der ligefrem mangler penge.

Og den svenske superstjerne Zlatan Ibrahimovic har nok også mere end rigeligt på kontoen til at leve det søde liv resten af sine dage.

Derfor lever den tårnhøje angriber nok også med den vilde lønnedgang, han har måttet sluge efter sit vinter-skifte fra Manchester United til LA Galaxy i den amerikanske fodboldliga. Øverst i artiklen kan du se Zlatan score to mål for sin nye klub i sin allerførste optræden i den hvide trøje.

Det fremgår af en lønningsliste, som spillerforeningen i MLS-ligaen har offentliggjort. Her ses det nemlig, at den klart største stjerne i ligaen tjener 1,5 millioner dollars om året svarende til lige under 9,4 millioner kroner, og han kommer dermed ind på en 26. plads på listen over de bedst lønnede spillere.

Zlatan Ibrahimovic tog byen Los Angeles med storm, da han i sin debutkamp scorede to gange. Foto: MARK RALSTON Zlatan Ibrahimovic tog byen Los Angeles med storm, da han i sin debutkamp scorede to gange. Foto: MARK RALSTON

Til sammenligning tjente Zlatan Ibrahimovic hele 162 millioner kroner om året sidste år, da han tørnede ud for Jose Mourinhos Manchester United. Det betyder altså, at svenskeren er gået 153 millioner kroner ned i løn om året, eller hvad der svarer til en 94 procents nedgang.

For at sætte det lidt i perspektiv tjener eksempelvis den tidligere FCK-angriber Fanendo Adi mere end 36-årige Zlatan Ibrahimovic. Nigerianeren spillede for løverne fra 2013-2014, hvor han storfloppede og fik sølle ni kampe. Alligevel hæver han en årscheck på hele 12 millioner kroner for sin amerikanske klub Portland Timbers.

Fanendo Adi blev aldrig en succes i FCK-trøjen. Nu tjener han mere end Zlatan Ibrahimovic. Foto: Jens Nørgaard Larsen Fanendo Adi blev aldrig en succes i FCK-trøjen. Nu tjener han mere end Zlatan Ibrahimovic. Foto: Jens Nørgaard Larsen

På toppen af listen finder man Torontos Sebastian Giovinco, der tjener 44,5 millioner kroner om året, men også spillere som Bastian Schweinsteiger og David Villa giver Ibrahimovic baghjul. Du kan se de ti bedst lønnede spillere herunder.

De 10 bedst lønnede spillere i MLS-ligaen Sebastian Giovinco (Toronto FC): 7.115.555 millioner dollars om året (44,4 millioner kroner) Michael Bradley (Toronto FC): 6,5 millioner dollars om året (40,6 millioner kroner) Carlos Vela (Los Angeles FC): 6.292.500 dollars året (39,3 millioner kroner) Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire): 6,1 millioner dollars om året (38,1 millioner kroner) Giovani dos Santos (LA Galaxy): 6 millioner dollars om året (37,5 millioner kroner) David Villa (New York City FC): 5.610.000 millioner dollars om året (35 millioner kroner) Jozy Altidore (Toronto FC): 5 millioner dollars om året (31,2 millioner kroner) Ignacio Piatti (Montreal Impact): 4.713.333 millioner dollars om året (29,4 millioner kroner) Tim Howard (Colorado Rapids): 2.475.000 millioner dollars om året (15,5 millioner kroner) Diego Valeri (Portland Timbers): 2.380.000 millioner dollars om året (14,9 millioner kroner) Kilde: www.mlsplayers.org

Det er dog nok ikke noget, som fodboldstjernen ligger søvnløs over, og Zlatan har således en række lukrative aftaler med store firmaer, der nok også får bankkontoen til at se endnu pænere ud.

På lønningslisten finder man også de to danskere i MLS-ligaen, David Ousted og Nikolaj Hansen. De to og resten af spillernes lønninger kan du se ved at klikke her.