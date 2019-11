»Det er ikke umuligt. Det kan godt ske, men det er på grund af den kærlighed, de har for hinanden. Ibra vil hjælpe Mihajlovic, og jeg kan sige, at vi vil gøre alt for at få dette vanvid til at ske.«

Sådan siger Bolognas sportsdirektør, Walter Sabatini, om Zlatan Ibrahimovics mulige tilgang til det italienske midterhold.

Svenskeren er gode venner med den kræftsyge Bologna-træner Sinisa Mihajlovic, og det kan være med til at gøre skiftet til virkelighed, skriver Football Italia.

Mihajlovic fik konstateret leukæmi i juli og er i skrivende stund i sin tredje periode i kemobehandling.

Har Zlatan Ibrahimovic spillet sin sidste kamp i LA Galaxy-trøjen? Foto: Harry How Vis mere Har Zlatan Ibrahimovic spillet sin sidste kamp i LA Galaxy-trøjen? Foto: Harry How

Netop på grund af deres specielle bånd kan Zlatan være på vej til Bologna, som allerede er på vej til at søge sponsorer for at dække Zlatans lønkrav, forlyder det.

Men det er ifølge flere medier ikke den eneste bejler til svenskeren. Spanske Diario Gol mener nemlig at vide, at Zlatan Ibrahimovic blev tilbudt til Real Madrid af angriberens kulørte agent, Mino Raiola.

Real Madrid-præsident Florentino Perez skulle angiveligt have været interesseret, men cheftræner Zinedine Zidane sagde nej, selvom Zlatan, ifølge mediet, havde haft det fint med at have en mindre rolle, hvor han kommer ind fra bænken.

Informationen kommer frem mindre end en uge efter, at Ibrahimovic lagde en story op på sin Instagram-profil, hvor han annoncerede sit comeback til Spanien. Det handlede dog ikke om andet end lanceringen af en spilleside på det spanske marked og ikke om et Zlatan-skifte.

Zlatan Ibrahimovic kan være på vej til Bologna for at hjælpe sin kræftsyge ven, træner Sinisa Mihajlovic. Foto: Kelvin Kuo Vis mere Zlatan Ibrahimovic kan være på vej til Bologna for at hjælpe sin kræftsyge ven, træner Sinisa Mihajlovic. Foto: Kelvin Kuo

Selvom rygterne svirrer, er det slet ikke givet, at Ibrahimovic forlader LA Galaxy. Angriberens kontrakt udløber ved årsskiftet, og på trods af rygter, der eksempelvis sender Zlatan tilbage til Milan, kan det godt være, at den 38-årige målsluger ikke skal flytte.

»Efter at have kendt ham et stykke tid er min aftale med ham, at vi sætter os ned efter sæsonen, når tingene har lagt sig, for at vurdere, hvad der er godt for ham, hans familie, hans helbred og for os,« siger Dennis Te Kloese, der er direktør hos LA Galaxy, til ESPN.

Zlatan Ibrahimovic kom til LA Galaxy i 2018 og har scoret 53 mål i 58 kampe for holdet.

Tidligere har svenskeren spillet i Malmø, Ajax Amsterdam, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain og Manchester United.